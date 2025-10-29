Τουρισμός: Μετατοπίζεται η καλοκαιρινή σεζόν κατά έναν μήνα – Η Κρήτη στους πρωταγωνιστές

Σε επιπλέον μήνα του καλοκαιριού εξελίσσεται ο Οκτώβριος, με τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για την Ελλάδα να ξεπερνούν τα 3 εκατ., δίνοντας τον τόνο για την ουσιαστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο φετινός Οκτώβριος, ακολουθώντας τις αυξημένες επιδόσεις του Σεπτεμβρίου, αναδεικνύεται σε «γέφυρα» ανάμεσα στη θερινή και τη χειμερινή τουριστική περίοδο, ενώ πρωταγωνιστές στις κρατήσεις από το εξωτερικό για ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς είναι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον των ελλήνων ταξιδιωτών για τους δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της χώρας για το τετραήμερο της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, που αποτελεί σταθερά το ορόσημο εκκίνησης της χειμερινής σεζόν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Airdata Tracker του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για την Ελλάδα από το εξωτερικό φτάνουν τα 3.057.623, σημειώνοντας αύξηση 5,5% έναντι του Οκτωβρίου του 2024.

Αντιστοιχούν δε στο 10,7% του συνολικού μεριδίου των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων κατά τη φετινή περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου 2025.

Οι ξένοι ταξιδιώτες δίνουν το «παρών» κυρίως σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Κέρκυρα, όπου η σεζόν δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς οι τελευταίες πτήσεις τσάρτερ έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι πρωταγωνιστές

Στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι δύο βασικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, η γερμανική και η βρετανική, με τον μεγαλύτερο όγκο σε προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις τον φετινό Οκτώβριο να καταγράφεται από τη Γερμανία, με 674.574 θέσεις, αυξημένες κατά 3,4% σε σχέση με πέρυσι.

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, για τον Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί 583.148 αεροπορικές θέσεις, μειωμένες κατά 1,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, αποτελώντας μάλιστα τη μοναδική από τις μεγάλες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό που καταγράφει αρνητικό πρόσημο.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ισραηλινή αγορά με 187.498 αεροπορικές θέσεις, κάνοντας τη μεγάλη διαφορά, καθώς τα στοιχεία αυτά δηλώνουν άνοδο κατά περίπου 40% έναντι του Οκτωβρίου του 2024. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να δίνουν αξία στις διακοπές τους και να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής μετά την κατάπαυση του πυρός, με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό και φέτος.

Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η ιταλική αγορά με 185.027 προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις, αυξημένες κατά 5,7%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η γαλλική αγορά με 184.627 θέσεις, αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με πέρυσι.

Από τις δυναμικές αγορές του Οκτωβρίου για τον εισερχόμενο τουρισμό φέτος ξεχωρίζει η Κίνα με 13.684 θέσεις, αυξημένες κατά 44% έναντι του περσινού Οκτωβρίου, ενώ δυναμική παραμένει και η αμερικανική αγορά με 68.785 θέσεις, αυξημένες κατά 8,1%.

Στο εσωτερικό

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της χώρας και στους ορεινούς προορισμούς, μεγάλη είναι η ζήτηση από έλληνες εκδρομείς που θα αποδράσουν, εκμεταλλευόμενοι την αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Το γεγονός ότι φέτος η αργία της 28ης Οκτωβρίου πέφτει Τρίτη δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς να επιμηκύνουν την απόδρασή τους πέραν του Σαββατοκύριακου και να επωφεληθούν του τετραημέρου που σχηματίζεται, εάν η Δευτέρα χρησιμοποιηθεί ως ημέρα αδείας.

Οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία και καταλύματα τύπου Airbnb για την 28η Οκτωβρίου είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες, με τις πληρότητες να διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα. Την τιμητική τους έχουν και φέτος ορεινοί προορισμοί σε Πελοπόννησο και Ηπειρο. Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση κινείται στα περσινά επίπεδα και, με βάση τις εκτιμήσεις, αρκετοί προορισμοί θα σημειώσουν το απόλυτο 100% σε επίπεδο πληρότητας καταλυμάτων.

Ειδικότερα, μεγάλη ζήτηση καταγράφεται ήδη για τα χωριά της Ηπείρου, το Πήλιο, το Καρπενήσι, την Πιερία, τα Καλάβρυτα και την Καλαμάτα, με τους Ελληνες που επιλέγουν οργανωμένα πακέτα να προτιμούν κατά βάση εκείνα των 4 ή των 5 ημερών. Το κόστος των οργανωμένων πακέτων ξεκινά από τα 200 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις και φτάνει μέχρι και τα 400 ευρώ για τέσσερις διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο.

