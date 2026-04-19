Λασίθι:Εορτασμός 203ης επετείου της ηρωικής εξόδου γυναικοπαίδων και αμάχων από το Σπήλαιο της Μιλάτου

Μανώλης Μενεγάκης : «Οι πρόγονοι μας ως άλλοι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι έγραψαν ιστορία δίνοντας ένα δυνατό παράδειγμα που ακόμα εμπνέει»
Στον χώρο του ιστορικού σπηλαίου της Μιλάτου πραγματοποιήθηκε σήμερα (19/4),ο εορτασμός της 203ης επετείου της ηρωικής εξόδου των γυναικοπαίδων και των αμάχων από το σπήλαιο.

Σε μήνυμα του για την αυτοθυσία και την ηρωική έξοδο το 1823 από το Σπήλαιο της Μιλάτου ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης αναφέρεται στην γενναιότητα πολεμιστών και αμάχων που θυσιάστηκαν στον αγώνα για την ελευθερία σφραγίζοντας την ιστορική ταυτότητα της Κρήτης.

«Μετά από 203 χρόνια, στεκόμαστε στο ιστορικό Σπήλαιο της Μιλάτου — έναν τόπο που μας θυμίζει τι σημαίνει θάρρος, θυσία και ελευθερία. Εκεί όπου οι πρόγονοί μας ως άλλοι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι έγραψαν ιστορία, δίνοντάς μας ένα δυνατό παράδειγμα που ακόμα μας εμπνέει.

Με την παρουσία των Σεβασμιοτάτων Μητροπολιτών Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμου και Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου, της βουλευτού Λασιθίου Κατερίνας Σπυριδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Ανδρουλάκη,των αντιδημάρχων Γιώργου Αστρουλάκη, Αντώνη Μαυρή, Νίκου Καμινογιαννάκη, δημοτικών συμβούλων, του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου Γιάννη Κυριακάκη, εκπροσώπων στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και πολλών συμπολιτών μας, τιμήσαμε όλοι μαζί αυτή τη σημαντική στιγμή.

Τέτοιες μέρες θυμόμαστε πως οι πρόγονοί μας, με πίστη και δύναμη, θυσιάστηκαν με οδηγό το μήνυμα της Ανάστασης — ένα μήνυμα που έγινε ελπίδα και τελικά ελευθερία για την πατρίδα μας.

Ήδη, με την αναβάθμιση του δημοτικού περιπτέρου που λειτουργεί πλέον οργανωμένα, βελτιώνεται η εμπειρία των επισκεπτών. Και συνεχίζουμε — με στόχο το Σπήλαιο της Μιλάτου να γίνει ακόμα πιο δυνατός πόλος ιστορίας και πνευματικότητας.

Ευχαριστούμε το άγημα του Πολεμικού Ναυτικού που τίμησε την επέτειο, την Φιλαρμονική Νεάπολης που την πλαισίωσε, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μιλάτου και τον κ. Στέργιο Μαρτίνοβιτς για τον πανηγυρικό λόγο».

