ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Επιστροφή στη δράση για τον Άγιο Νικόλαο Europlan – Πρώτο παιχνίδι του 2026 στο Κλειστό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά τη διακοπή των εορτών, η ανδρική ομάδα μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan επιστρέφει στην ενεργό αγωνιστική δράση και ρίχνεται ξανά στη μάχη του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚ.

Στο πλαίσιο της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου, η ομάδα του Αγίου Νικολάου υποδέχεται το Σάββατο 10 1 26 , στο Κλειστό Γυμναστήριο της πόλης, και ώρα 16:30, την ομάδα Κρήτες Καλαθόσφαιρα από το Ηράκλειο, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τον πρώτο αγώνα του 2026.

Το τεχνικό επιτελείο και οι αθλητές έχουν προετοιμαστεί με συνέπεια για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος και στοχεύουν σε μια δυναμική εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους.

Η διοίκηση της ομάδας καλεί τους φιλάθλους της πόλης να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν με την παρουσία και τη φωνή τους τον Άγιο Νικόλαο Europlan, δίνοντας ώθηση στην προσπάθεια των παικτών σε αυτό το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της νέας χρονιάς.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο...

0
Ο αδελφός έμαθε για τα όσα φρικτά ζούσαν τα...

Λασίθι:Κλειστή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η οικονομική υπηρεσία...

Ηράκλειο:«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο...

0
Ο αδελφός έμαθε για τα όσα φρικτά ζούσαν τα...

Λασίθι:Κλειστή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η οικονομική υπηρεσία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Κλειστή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου έως τις 16 Ιανουαρίου 2026
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου» – Σοκάρει ο αδελφός των κοριτσιών από τη Μεσαρά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST