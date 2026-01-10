Λασίθι:Επιστροφή στη δράση για τον Άγιο Νικόλαο Europlan – Πρώτο παιχνίδι του 2026 στο Κλειστό

Μετά τη διακοπή των εορτών, η ανδρική ομάδα μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan επιστρέφει στην ενεργό αγωνιστική δράση και ρίχνεται ξανά στη μάχη του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚ.

Στο πλαίσιο της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου, η ομάδα του Αγίου Νικολάου υποδέχεται το Σάββατο 10 1 26 , στο Κλειστό Γυμναστήριο της πόλης, και ώρα 16:30, την ομάδα Κρήτες Καλαθόσφαιρα από το Ηράκλειο, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τον πρώτο αγώνα του 2026.

Το τεχνικό επιτελείο και οι αθλητές έχουν προετοιμαστεί με συνέπεια για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος και στοχεύουν σε μια δυναμική εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους.

Η διοίκηση της ομάδας καλεί τους φιλάθλους της πόλης να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν με την παρουσία και τη φωνή τους τον Άγιο Νικόλαο Europlan, δίνοντας ώθηση στην προσπάθεια των παικτών σε αυτό το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της νέας χρονιάς.