ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Κούλουμα στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αγίου Νικολάου

Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν και φέτος ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026 τα Κούλουμα στις Δημοτικές Κοινότητες του Αγίου Νικολάου.

Συγκεκριμένα στο Λιμάνι Σισίου ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Σισίου και τον Αθλητικό Όμιλο Βραχασίου διοργανώνουν την καθιερωμένη εκδήλωση «Φασολάδα στο Λιμάνι που ο νους σου δεν το βάνει».

Στην εκδήλωση συμμετέχει το κρητικό συγκρότημα του Κωστή Βλάση. Θα προσφερθούν δωρεάν φασολάδα, λαγάνα και σιμιγδαλένιος χαλβάς.
Ώρα έναρξης : 12:00

Στα Έξω Λακώνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει εκδήλωση για τα Κούλουμα στον χώρο κάτω από την παιδική χαρά.

Την εκδήλωση πλαισιώνει το συγκρότημα του Χρύσανθου Μακράκη και τα «Αγαπωκύματα» με δράσεις και παιχνίδια για παιδιά.

Θα προσφερθούν νηστίσιμα εδέσματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έξω Λακωνίων, ενώ για τους επισκέπτες θα υπάρχουν ψησταριές για να ψήσουν ότι τραβά η όρεξη τους.

Ώρα έναρξης : 13:00 – είσοδος : 7 ευρώ

Στις Πινές ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Μύλος», προσκαλεί μέλη και επισκέπτες να γιορτάσουν μαζί τα Κούλουμα στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου (Κάτω Πινές).

Θα προσφερθούν η παραδοσιακή λαγάνα, φασολάδα και ποτά, ενώ θα υπάρχει διαθέσιμη ψησταριά.
Ώρα : 11:00

