«Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων»: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού

Παρουσία ταλαντούχων αθλητών από όλη την Ελλάδα που θα διαγωνιστούν στο Πρωτάθλημα Ενώσεων Νότου (Final 6) στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κλαδισού, πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για την σημαντική διοργάνωση, που πραγματοποιείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), τον Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την αρωγή της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης (Ε.ΚΑ.Σ.Κ.).

Τη Συνέντευξη παραχώρησαν ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Χανίων, Σπύρος Μπαλαντίνος, ο υπεύθυνος Αναπτυξιακού τομέα Ε.ΚΑ.Σ.Κ. στα Χανιά και το Ρέθυμνο, Σωκράτης Αντωνίου, αλλά και οι διακεκριμένοι αθλητές Κώστας Τσαρτσαρής, υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ε.Ο.Κ., και Δήμος Ντικούδης, υπεύθυνος των τεχνικών ομάδων της Ε.Ο.Κ..

Ο Δήμαρχος Χανίων, ευχαριστώντας θερμά όλους τους συντελεστές, υπογράμμισε πως η διοργάνωση θα αποτελέσει προπομπό για άλλες σημαντικές συνδιοργανώσεις στο μέλλον: «Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια ο Δήμος Χανίων καλωσορίζει τους 90 επίλεκτους αθλητές του μπάσκετ εδώ, στο ανακαινισμένο γήπεδο του Κλαδισού, σε μία διαδικασία που αναδεικνύει το ταλέντο τους και κυρίως την αγωνιστική διάθεση να μπορέσουν να συνεργαστούν, ώστε να προβάλλουν όλες τις αξίες του αθλητισμού αλλά και την ανάδειξη του μπάσκετ ως κεντρικού και σημαντικού αθλήματος.

Τις επόμενες ημέρες, 90 αθλητές μαζί με τους προπονητές και τη συνοδεία τους, θα είναι εδώ, στα Χανιά και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει τα αθλήματα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Είναι μια γενικότερη προσπάθεια να αναδείξουμε τον αθλητισμό και τη γενικότερη εξωστρέφεια, που πρέπει να έχουν τα Χανιά και ο Δήμος σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι».

«Ως Περιφέρεια Κρήτης είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι, που έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, όπως αυτή που θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες στο Κλειστό του Κλαδισού στα Χανιά» υπογράμμισε ο κ. Μπαλαντίνος ενώ επεσήμανε πως: «Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τον Δήμο και τους αθλητικούς φορείς και είναι πραγματικά μοναδικό το ότι καταφέραμε να καλύψουμε τα έξοδα όλης της διοργάνωσης και θα φιλοξενηθούν και οι 90 αθλητές με τους συνοδούς τους.

Τις επόμενες ημέρες, οι αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν θα είναι ανοιχτοί για το κοινό και θα είναι μεγάλη μας χαρά να γεμίσει το γήπεδο, ώστε ένα αναδειχθεί η προσπάθεια. Ως Περιφέρεια Κρήτης προσπαθούμε να αναδείξουμε όλες τις διοργανώσεις, που μπορούν να μας δώσουν τις βάσεις, ώστε να γίνουμε ένας αθλητικός προορισμός ως δυτική Κρήτη και Χανιά».

Από την πλευρά του ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε: «Καλωσορίζουμε στην πόλη μας το τουρνουά Ενώσεων Νότου της ΕΟΚ, όπου οι καλύτεροι αθλητές που έχουν γεννηθεί το

2011 και 2012 θα αγωνιστούν σε ένα τετραήμερο πρόγραμμα με πέντε αγώνες καθημερινά, για να βγουν οι τρεις καλύτερες ενώσεις που θα λάβουν μέρος στο τελικό του

Πανελληνίου τον Απρίλιο. Θέλω από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω θερμά τη δημοτική αρχή, τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, για το αγκάλιασμα αυτής της προσπάθειας, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε το γήπεδο τον τελευταίο καιρό, κατάφεραν να ετοιμάσουν το γήπεδο έτοιμο και τα παιδιά θα μπορέσουν να χαρούν το άθλημα σε ένα ολοκαίνουργιο γήπεδο. Θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο των Χανίων να δώσουν το «παρών» και να ενισχύσουν τη χαρά του αθλήματος».

Τη σημασία του τουρνουά για τα παιδιά, που συμμετέχουν, τόνισε ο υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΟΚ, Κώστας Τσαρτσαρής: «Εδώ και κάποια χρόνια προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, όλων των ηλικιών να αναπτυχθούν, να πάρουν τις σωστές αρχές και αξίες και τις σωστές εικόνες ώστε να έχουν εξέλιξη μέσα από το άθλημα του μπάσκετ», ενώ ευχαριστώντας τους διοργανωτές για τη φιλοξενία ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, που διαγωνίζονται.

Τέλος, ο Δήμος Ντικούδης τόνισε πως σκοπός της διοργάνωσης είναι δοθεί η ώθηση στα νέα παιδιά που συμμετέχουν έτσι ώστε να αγαπήσουν περισσότερο το άθλημα και να αποκτήσουν μια επιπλέον ώθηση για την ανάπτυξή τους.

Το Πρωτάθλημα Ενώσεων Νότου (Final 6) θα είναι ανοιχτό προς το κοινό, ενώ οι αγώνες που ξεκινούν ήδη από σήμερα θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026.

Πρόγραμμα Αγώνων

• Παρασκευή 20.02

15:45 – 22:00

• Σάββατο 21.02

09:30 – 21:30

• Κυριακή 22.02

10:00 – 22:00

• Δευτέρα 23.02

12:00 – 18:30