Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Καθαρά Δευτέρα στη Λίμνη Λιβάδα στο Θραψανό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με κέφι και αποκριάτικη διάθεση αναμένεται να γιορταστεί και φέτος η Καθαρά Δευτέρα στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στη Λίμνη Λιβάδα, σε μια εκδήλωση ανοιχτή για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και ψυχαγωγία, καθώς και διαγωνισμό καλύτερης αποκριάτικης στολής με βραβεύσεις για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα προσφέρει δωρεάν κέρασμα, ενώ δεν θα λείψουν τα δώρα και οι ευχάριστες εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές καλούν όλους να φέρουν τον χαρταετό τους, να φορέσουν τη στολή τους και να συμμετάσχουν στην όμορφη εκδήλωση, κρατώντας ζωντανά τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στην κεντρική πλατεία του χωριού. Αντίστοιχες εκδηλώσεις με σαρακοστιανά εδέσματα και παραδοσιακά έθιμα, θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα σημεία του Δήμου, από τους κατά τόπους Πολιτιστικούς Συλλόγους.
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού

Συνδιοργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

