Δήμος Ηρακλείου:Εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην οδό Μελετίου Πηγά και στο Γιόφυρο από τη ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από Τρίτη 24 έως Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Συνεχίζονται από τη ΔΕΥΑΗ οι εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην οδό Μελετίου Πηγά, από τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Αλεξανδρείας. Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια πέντε ημέρες και συγκεκριμένα από την Τρίτη 24 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Επίσης εργασίες για την τοποθέτηση αγωγού θα πραγματοποιηθούν και στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών και ειδικότερα από τον κόμβο Γιόφυρου στη διασταύρωση με 62 Μαρτύρων έως τη διασταύρωση με την οδό Οδύσσειας.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

