Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι του Δήμου Αγίου Νικολάου από 27 Σεπτεμβρίου εως 3 Οκτωβρίου

Με την αθλητική διοργάνωση «Cliff Diving Agios Nikolaos 2025» που πραγματοποιείται 27 και 28 Σεπτεμβρίου στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, την επέτειο για τα 100 χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Φουρνής, την έκθεση ζωγραφική του εικαστικού Αστέρη Γκέγκα στο «Ειρηνοδικείο», την ημερήσια εκδρομή των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου – Νεάπολης στο Ρέθυμνο, την προκήρυξη του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου και τις προβολές ταινιών στους κινηματογράφους «Δρήρος» και «REX» συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του δήμου, φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 είναι οι εξής :

« Cliff Diving Λίμνη Αγίου Νικολάου 27 & 28 Σεπτεμβρίου

Το Cliff Diving, μια από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς, επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο το διήμερο του Σαββάτου 27 και της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου.

Δεκατέσσερις (14) αθλητές διεθνούς κύρους θα βουτήξουν από ύψη έως και 20 μέτρων προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα δύναμης, έντασης και τεχνικής, ενώ οι μουσικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αλλά και τα σόου φωτισμού, drone και καταδύσεων που θα στηθούν μπροστά στο φυσικό αμφιθέατρο της Λίμνης θα συνθέσουν ένα σκηνικό ξεχωριστής ομορφιάς για τους θεατές.

Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσφέρει σε ντόπιους κατοίκους και επισκέπτες εκδηλώσεις υψηλού κύρους, ποιότητας και δυναμικής – και με στόχο να αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια ο Άγιος Νικόλαος ως διεθνής προορισμός αθλητικού τουρισμού.

Οι φετινοί αγώνες θα διεξαχθούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, με την αιγίδα και ευγενική υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης.

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) υποστηρίζουν την εκδήλωση με αθλητές, κριτές και στελέχη τους.

Το διήμερο του Agios Nikolaos Cliff Diving περιλαμβάνει:

Διεθνείς αγώνες Cliff Diving με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών, εκδηλώσεις πολιτισμού και μουσικής και συγκεκριμένα: DJ σόου με τον Nick Devon που θα δημιουργήσει μελωδικές ατμόσφαιρες στη σκιά των βράχων της Λίμνης, μικρό ρεσιτάλ πιάνου από τον πιανίστα Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου με παράλληλο φωτιστικό σόου στα βράχια της Λίμνης, μουσικό δρώμενο από την Ομάδα κρουστών «Vamos», γκαλά Όπερας υψηλής αισθητικής από την «Όπερα των Καμινίων» με διεθνούς φήμης λυρικούς καλλιτέχνες, συναυλία με τον αγαπημένο τραγουδιστή Πασχάλη,- Σόου κατάδυσης αθλητών, ένα μοναδικό drone σόου που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Κρήτη, με εκπλήξεις πάνω από τη Λίμνη Αγίου Νικολάου.

Τις εκδηλώσεις παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου (27 – 28 Σεπτεμβρίου 2025) έχει ως εξής:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

11:00 -13:00 Προπόνηση Αθλητών

14:30-16:00 Προθέρμανση αθλητών

16:30-17:00 1ος Γύρος Γυναικών

17:00-17:30 1ος Γύρος Ανδρών

17:30-18:00 2ος Γύρος Γυναικών

18:00-18:30 2ος Γύρος Ανδρών

18:45-19:00 Τελετή Έναρξης Ciff Diving Agios Nikolaos

-Ομιλία Δημάρχου Αγίου Νικολάου / Ομιλίες επισήμων

19:00-19:15 Ρεσιτάλ πιάνου (Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου)

19:15-20:15 Η όπερα των Καμινίων – Διεθνούς φήμης Λυρικοί καλλιτέχνες

Ειρήνη Καραγιάννη/Δέσποινα Δρανδάκη/Χρήστος Δεληζώνας

Πιάνο: Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου

Καλλιτεχνική επιμέλεια Ειρήνη Καραγιάννη

20:30 – 23:30 DJ SHOW NICK DEVON

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

11:00-13:00 Προπόνηση Αθλητών

14:30-16:00 Προθέρμανση Αθλητών

16:30-17:00 3ος Γύρος Γυναικών

17:00-17:30 3ος Γύρος Ανδρών

17:30-18:00 4ος Γύρος Γυναικών

18:00-18:30 4ος Γύρος Ανδρών

18:30 Βραβεύσεις Αθλητών

19:00 Τελετή Λήξης Cliff Diving Agios Nikolaos 2025

19:30-20:00 Ομάδα Κρουστών «VAMOS»

20:00-20:30 Show κατάδυσης αθλητών

20:30-21:00 Drone show

20:45-23:30 Ceremony Party Πασχάλης / special Gueast Στέλιος Μακ

100 χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Τριάδος Φουρνής

Το Σεπτέμβριο 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Τριάδος Φουρνής που εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1925 από το Μητροπολίτη Κρήτης Τίτο Ζωγραφίδη.

Η επέτειος θα εορταστεί πανηγυρικά την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σαβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πέτρας & Χερρονήσου κ. Γερασίμου.

Θα ακολουθήσει σύντομη ιστορική παρουσίαση του Ιερού Ναού από την κ. Μαρία Σεργάκη.

Μίκης – Μάνος – Μανόλης οι αποσκευές του Μίκη Θεοδωράκη – Έκθεση ζωγραφικής του Αστέρη Γκέκα στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου ( 25/9-10/10) στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου φιλοξενεί στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου τον εικαστικό Αστέρη Γκέγκα και την έκθεση του «Μίκης – Μάνος – Μανόλης» στο πλαίσιο του εορτασμού των εκατό χρόνων από την γέννηση των δημιουργών.

Ο Αστέρης Γκέκας τα πενήντα και πλέον χρόνια εικαστικής δημιουργίας του «μοιράζει» την ζωή του ανάμεσα στα δυο εργαστήρια του στο Παρίσι και στο Βόλο και με εκθέσεις σε πρωτεύουσες κρατών αλλά και σε πολλά σημεία της Ελλάδας & φεστιβάλ.

Στο Λασίθι παρουσίασε το έργο του στη Σητεία στη «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος» στην Ιεράπετρα με αφορμή το αφιέρωμα στον ποιητή Μ. Πραττικάκη .

Ο καλλιτέχνης συνδέεται με το Λασίθι καθώς εργάστηκε στο Νόμο ως εκπαιδευτικός από το 1977-1980.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 10 Οκτωβρίου

Ώρες λειτουργίας : 11:00 -14:00 / 18:00 – 21:00

Την έκθεση μπορούν να επισκεφθούν μαθητές όλων των ηλικιών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων που κάθε χρόνο υλοποιούν τα σχολεία κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πολιτισμού. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 28410-89513.

Ώρες προσέλευσης σχολείων: 09:00 – 14:00.

Εκδρομή Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου – Νεάπολης

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης ότι διοργανώνεται ημερήσια εκδρομή την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 με προορισμό το Ρέθυμνο.

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το εξής:

Ώρα αναχώρησης 8:00 από τον Άγιο Νικόλαο και 8.15 από την Νεάπολη.

1 η Στάση: Φόδελε για καφέ.

2 η Στάση: Μονή Βροντησίου Γερακάρι

3 η Στάση: Γέργερη για φαγητό και καφέ. Επιστροφή Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.

Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.

31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Προκήρυξη Διαγωνισμού

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον 31ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας, ένα διαγωνισμό – θεσμό που συνεχίζει με νέες ιδέες και νέες προοπτικές και επιθυμεί να ανανεώσει τους δεσμούς των γραμμάτων με τις νεότερες γενιές.

Ως το 2011 ο διαγωνισμός ήταν ενταγμένος στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης , ενώ ως το 2014 αποτέλεσε αυτόνομη πολιτισμική δράση.

Το 2025 επανέρχεται αυτόνομα, μετά από 10 χρόνια, ως μία από τις προτεραιότητες πνευματικών αναζητήσεων του Δήμου μας!

Ο φετινός Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στη μνήμη των δύο τελευταίων Αντιστασιακών του τόπου μας, των αειμνήστων Γεωργίου Χατζηδάκη και Δώρας Φθενάκη- Κοκολάκη, που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας.

Η στάση τους απέναντι στη ζωή και στην Ιστορία υπήρξε φάρος ήθους, αντίστασης και συλλογικής αξιοπρέπειας.

Με τη δράση και τη διαχρονική τους παρουσία, ενσάρκωσαν αξίες που δεν ξεθωριάζουν: τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη νεανική τόλμη και την αταλάντευτη πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους.

Θέμα Διαγωνισμού:

«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»

Στις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, η Αντίσταση γεννήθηκε όχι μόνο ως όπλο κατά της βίας, αλλά και ως πράξη ψυχικού μεγαλείου, ελευθερίας και αλληλεγγύης.

Σήμερα, 80 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος εξακολουθεί να ταλανίζεται από πολέμους, προσφυγιά, ανισότητες, βία, παραπληροφόρηση, τεχνολογική εξάρτηση, υποκρισία, κ.α.

Κι όμως, σε κάθε γωνιά, άνθρωποι συνεχίζουν να ορθώνουν το ανάστημά τους: με λόγο και τέχνη οδηγώντας τη σκέψη στην αλήθεια και στην αποτύπωση της με πράξεις.

Οι ποιητές μας δίνουν την οπτική τους:

«Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου, […]`

που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα,

αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές

και τις κάνουνε μες στους πικρούς τους

χυμούς ειρήνη και φως.» Νικηφόρος Βρεττάκος

«Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών

και διαβατηρίων

στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία

στα εργοστάσια πολεμικών υλών

σ’ αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια

στα θούρια

στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους

στους θεατές

στον άνεμο

σ’ όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς

στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας

ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ

αντισταθείτε.

Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την

Ελευθερία.»

Μιχάλης Κατσαρός, Κατά Σαδδουκαίων

«Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου,

ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου,

ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης,

ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.

Αλλά δεν παζαρεύω

κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου

θ΄ αντιστέκομαι.»

Σαμίχ Αλ Κάσεμ-Παλαιστινιακή ποίηση

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί δημιουργούς από όλη την Ελλάδα να υψώσουν τη δική τους φωνή μέσα από τη λογοτεχνία, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό-φόρο τιμής όχι μόνο στους αγώνες του παρελθόντος, αλλά και τις αντιστάσεις του παρόντος.

Είδη Διαγωνισμού:

1. Ποίηση

2. Διήγημα

3. Δοκίμιο

4. Παραμύθι

Κατηγορίες:

1. Ενήλικες

2. Μαθητές Λυκείου

3. Μαθητές Γυμνασίου

Όροι συμμετοχής:

1)Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όπου κι αν διαμένουν, καθώς και αλλοδαποί κάτοικοι της χώρας που γράφουν ελληνικά.

2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε όλα τα είδη του διαγωνισμού.

3) Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

Τα ποιήματα θα πρέπει να είναι τρία για τον κάθε δημιουργό μέχρι μία σελίδα το καθένα ή μία ποιητική σύνθεση μέχρι τρεις σελίδες.

Το Παραμύθι, το Δοκίμιο και το Διήγημα θα πρέπει να έχει έκταση ως δέκα σελίδες. (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων 10).

4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7

72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

(Για τον 31 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας)

Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν:

α) Τα έργα σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίγραφα (γραμματοσειρά: Arial, μέγεθος γραμμάτων: 10, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμία άλλη ένδειξη.

β) Ένας μικρότερος φάκελος όπου εξωτερικά θα γράφει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος όπου επιθυμεί να συμμετάσχει, εσωτερικά δε, τα παρακάτω στοιχεία:

Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, τόπο καταγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail.

(Όσοι συμμετέχουν και σε όλα τα είδη, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο ή τρίτο μικρό φάκελο – ένα για κάθε είδος – με το ίδιο πάντα ψευδώνυμο).

5) Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.

6) Προθεσμία υποβολής: Ως 28 Σεπτεμβρίου 2025, (σφραγίδα

ταχυδρομείου).

Τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο.

Βραβεία:

Θα απονεμηθούν βραβεία στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας, ειδικές διακρίσεις και έπαινοι στους συμμετέχοντες.

Κριτική Επιτροπή:

Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή λογοτεχνών, εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της προθεσμίας.

Πληροφορίες:

neasgenias@dimosagn.gr, 2841089513

Καλούνται οι Δήμοι, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και τα Μ.Μ.Ε. να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που έχει στόχο την ανάδειξη και την προβολή των πνευματικών δημιουργών.

Οργανωτική Επιτροπή: Πολυχρονάκη Γεωργία – Αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού, Κωστάκη Μαρία – Φιλόλογος, π. Αντιπρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ, Οδυσσέας

Σγουρός – Αρχιτέκτων Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΠΟΔΑΝ, Θραψανιώτης Εμμανουήλ – πρ. Βουλευτής Λασιθίου και π. Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ

Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» στη Νεάπολη και «REX» στον Άγιο Νικόλαο

Με τις ταινίες : «Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι : Η ταινία», «Μολυβένιος Στρατιώτης», «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» συνεχίζονται οι προβολές στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» στη Νεάπολη και «REX» στον Άγιο Νικόλαο.

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» (περιπέτεια)

Η Γκάμπι ταξιδεύει οδικώς, παρέα με τη γιαγιά της, στη θαυμαστή πόλη Κατ Φρανσίσκο. Αλλά όταν το πιο πολύτιμο αντικείμενο της, το κουκλόσπιτο, καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής ιδιοκτήτριας γατιών, η Γκάμπι πρέπει να βρεθεί στον πραγματικό κόσμο για να ενώσει τις γκάμπι-γάτες της και να πάρει το κουκλόσπιτο πίσω.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 38 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«Μολυβένιος Στρατιώτης» (ταινία δράσης – θρίλερ)

Ένας πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων ζητά εκδίκηση από έναν ηγέτη αίρεσης που έχει διαφθείρει τους πρώην συντρόφους του, τους Σίντζα. Αυτός ο ηγέτης, γνωστός ως Μποκούσι, υπόσχεται στους βετεράνους έναν σκοπό και προστασία, αλλά αποκαλύπτεται ότι ασκεί καταστροφική επιρροή. Ο πρώην στρατιώτης Νας Κάβανο ενώνει τις δυνάμεις του με τον στρατιωτικό πράκτορα Εμάνουελ Άσμπερν για να διεισδύσουν στο φρούριο του Μποκούσι και να αποκαλύψουν την τρομοκρατική του βασιλεία.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 26 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «REX» Άγιος Νικόλαος

«Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» (περιπέτεια)

Η Γκάμπι ταξιδεύει οδικώς, παρέα με τη γιαγιά της, στη θαυμαστή πόλη Κατ Φρανσίσκο. Αλλά όταν το πιο πολύτιμο αντικείμενο της, το κουκλόσπιτο, καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής ιδιοκτήτριας γατιών, η Γκάμπι πρέπει να βρεθεί στον πραγματικό κόσμο για να ενώσει τις γκάμπι-γάτες της και να πάρει το κουκλόσπιτο πίσω.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Τρίτη 30/09

Τετάρτη 01/10

Διάρκεια: 1 ώρα & 38 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «REX» Άγιος Νικόλαος

«Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (αισθηματική – δραματική)

Η Σάρα και ο Ντέιβιντ είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου, και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι -μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν… και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Δευτέρα 29/09

Τρίτη 30/09

Τετάρτη 01/10

Διάρκεια: 1 ώρα & 48 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 16 ετών

Γενική Είσοδος: 5€