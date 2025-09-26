Δήμος Πλατανιά:Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός

«Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός» Ολοκλήρωση των εκδηλώσεων “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025” στον Δήμο Πλατανιά»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στην πλατεία του Πλατανιά, το 15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός», που διοργάνωσαν ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη των τοπικών φορέων.

Το Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται εδώ και 15 συνεχόμενα χρόνια με τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, συγκεντρώνοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην κρητική γη, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν, εντελώς δωρεάν, δημιουργίες των σεφ του Δήμου Πλατανιά, Γιάννη Κατσιφαράκη και Αντώνη Παρασκάκη, με συνταγές βασισμένες στο κρασί και το πετιμέζι, ενώ ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Πλατανιά πρόσφερε παραδοσιακό πετιμέζι και χειροποίητη μουσταλευριά.

Παράλληλα, ζωντάνεψαν τα τρυγοπατήματα, με το κοινό να συμμετέχει βιωματικά, και παρουσιάστηκε η παραγωγή τσικουδιάς στο αποστακτήριο του παραγωγού Σωκράτη Διαλυνάκη, η οποία προσφέρθηκε στη συνέχεια στους επισκέπτες. Το Φεστιβάλ συμπληρώθηκε από γευσιγνωσίες τοπικών προϊόντων και κρασιών και κορυφώθηκε με ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική από τους κρητικούς καλλιτέχνες Πατεράκη Ανδρέα και Πελοποννήσιο Βαγγέλη, χορό από τον Χορευτικό Σύλλογο “Ο Ψηλορείτης” και αυθεντική φιλοξενία.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ κ. Αντώνης Καπνισάκης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης – τους τοπικούς παραγωγούς, τους συλλόγους και τους φορείς – καθώς και το κοινό που τίμησε με την παρουσία του τη φετινή εκδήλωση. Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Στέλιος Δημητρογιαννάκης μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη,

ο οποίος απουσίαζε εκτός Κρήτης για υπηρεσιακούς λόγους, τονίζοντας την ανάδειξη των προϊόντων της κρητικής γης, του πολιτισμού και της αυθεντικής φιλοξενίας μέσα από τις δράσεις του Φεστιβάλ, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του τουρισμού και τη διασύνδεσή του με την παραγωγή και τον πολιτισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, ευχαριστώντας παράλληλα την Περιφέρεια Κρήτης για τη διαχρονική στήριξη του θεσμού.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπύρος Μπαλαντίνος, καθώς και ο Βουλευτής Χανίων κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ενώ χαιρετισμούς απέστειλαν η Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Σέβη Βολουδάκη και η Βουλευτής Χανίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης, οι Αντιδήμαρχοι Πλατανιά κ. Μανόλης Μαλακωνάκης, Κώστας Βουρδουμπάς, Χρυσούλα Μαραγκουδάκη και Πολυχρόνης Σημαντηράκης, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κα Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πλατανιά κ. Γιάννης Μαναρώλης, ο Γενικός Δ/ντης της Ο.Α.Κ. Δρ.Κων/νος Ζορμπάς, καθώς κι εκπρόσωποι φορέων,

συλλόγων και πλήθος επισκεπτών.

Με το φεστιβάλ αυτό ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Πλατανιά «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025», στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 40 εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές βραδιές, για μικρούς και μεγάλους, σε όλο το εύρος του Δήμου, όλες με ελεύθερη είσοδο.

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές και τους συνεργάτες, τα Τοπικά Συμβούλια και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, καθώς και σε όλους όσοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και τις δράσεις του.