Αιμοδοσία υπαλλήλων Δήμου Ρεθύμνου στο Γ.Ν. Ρεθύμνου

Ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο κα Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα

Σήμερα Παρασκευή 26/09/2025 πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου η αιμοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνου, μια δράση που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι όταν ο Δήμος και η κοινωνία των πολιτών συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι άμεσο και μετρήσιμο.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες Προς τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, στη μεταξύ μας εθιμοτυπική συνάντηση, δεσμεύτηκε για την οργάνωση της σημερινής αιμοδοσίας και στάθηκε αρωγός σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας και Προς την Αντιδήμαρχο κα Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, για την πρακτική στήριξη .

Ευχαριστούμε, επίσης, το Γ.Ν. Ρεθύμνου , καθώς και όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους που προσήλθαν να δωρίσουν αίμα.

Δήλωση Προέδρου «Δοτών Ζωής», Γιώργου Κατικά:

«Η σημερινή αιμοδοσία δεν ήταν μια “ακόμα” δράση.Ήταν μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο Δήμος Ρεθύμνου, οι υπηρεσίες του και οι άνθρωποί του μπορούν να κινητοποιηθούν αποτελεσματικά για το κοινό καλό. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για τη δέσμευση από την πρώτη στιγμή που έγινε πράξη και την Αντιδήμαρχο κα Ελευθεριάδου-Γκίκα για την ουσιαστική δουλειά πίσω από τις κάμερες. Συνεχίζουμε γιατί το αίμα σώζει ζωές, κάθε μέρα.»