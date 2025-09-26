ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Αιμοδοσία υπαλλήλων Δήμου Ρεθύμνου στο Γ.Ν. Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο κα Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα

Σήμερα Παρασκευή 26/09/2025 πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου η αιμοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνου, μια δράση που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι όταν ο Δήμος και η κοινωνία των πολιτών συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι άμεσο και μετρήσιμο.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες Προς τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, στη μεταξύ μας εθιμοτυπική συνάντηση, δεσμεύτηκε για την οργάνωση της σημερινής αιμοδοσίας και στάθηκε αρωγός σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας και Προς την Αντιδήμαρχο κα Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, για την πρακτική στήριξη .

Ευχαριστούμε, επίσης, το Γ.Ν. Ρεθύμνου , καθώς και όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους που προσήλθαν να δωρίσουν αίμα.

Δήλωση Προέδρου «Δοτών Ζωής», Γιώργου Κατικά:
«Η σημερινή αιμοδοσία δεν ήταν μια “ακόμα” δράση.Ήταν μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο Δήμος Ρεθύμνου, οι υπηρεσίες του και οι άνθρωποί του μπορούν να κινητοποιηθούν αποτελεσματικά για το κοινό καλό. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για τη δέσμευση από την πρώτη στιγμή που έγινε πράξη και την Αντιδήμαρχο κα Ελευθεριάδου-Γκίκα για την ουσιαστική δουλειά πίσω από τις κάμερες. Συνεχίζουμε γιατί το αίμα σώζει ζωές, κάθε μέρα.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Πλατανιά:Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο...

0
«Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο Φεστιβάλ «Γη –...

Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι του Δήμου Αγίου Νικολάου από...

0
Με την αθλητική διοργάνωση «Cliff Diving Agios Nikolaos 2025»...

Δήμος Πλατανιά:Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο...

0
«Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο Φεστιβάλ «Γη –...

Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι του Δήμου Αγίου Νικολάου από...

0
Με την αθλητική διοργάνωση «Cliff Diving Agios Nikolaos 2025»...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Πλατανιά:Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST