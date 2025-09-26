ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συνελήφθη άτομο κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δυο όπλα ,φυσίγγια , μικροποσότητα κάνναβης και ζυγαριά

Συνελήφθη χθες (25.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα , αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (25.09.2025),έρευνα στην οικία 54χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου .

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Περίστροφο
• Αεροβόλο όπλο
• 20 φυσίγγια
• Μεταλλικά σφαιρίδια
• Μικροποσότητα κάνναβης
• Ζυγαριά

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

