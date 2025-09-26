Συνάντηση:Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό Στο επίκεντρο νέος κόμβος στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο

Συνάντηση εργασίας για έργα υποδομής και ανάπτυξης

του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό

Στο επίκεντρο νέος κόμβος στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο

Στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του

Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση εργασίας ανάμεσα στον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό.

Αποφασίστηκε να αναζητηθεί πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ανακατασκευή του κόμβου της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, ένα έργο καίριας σημασίας για την πόλη.

Το συγκεκριμένο έργο, που θα έχει προϋπολογισμό 650.000 ευρώ, αφορά τη συμβολή της λεωφόρου 62 Μαρτύρων με τις οδούς Μεσσαράς, Ν. Ρεστιβάκη, Πετράκη και Ευαγγ. Φραγκάκη και με την υλοποίησή του, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφοριακής κίνησης σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της περιοχής.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τον επαναπροσδιορισμό της φοράς κατεύθυνσης των οδών που συμβάλλουν στον κόμβο, τη ρύθμιση της ασφαλούς κίνησης πεζών και ΑμεΑ με τη δημιουργία νέων διαβάσεων, την επέκταση των πεζοδρομίων, την εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας, καθώς και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, διαμπερούς κίνησης οχημάτων επί του κεντρικού άξονα της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων.

Πέρα από την αναζήτηση χρηματοδότησης του νέου κόμβου, η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε την επισκόπηση και άλλων σημαντικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε αναλυτικά η πρόοδος των έργων του Δήμου Ηρακλείου που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποιήθηκε ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα και η πράξη των «Υπηρεσιών Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης» για τα προγραμματισμένα έργα, μια κίνηση που στοχεύει στην ουσιαστική επιτάχυνση της ωρίμανσής τους και την ταχύτερη υλοποίησή τους.

Επιπλέον, εξετάστηκαν οι προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το εμβληματικό έργο κατασκευής ενός υπερσύγχρονου αρδευτικού δικτύου, το οποίο θα καλύψει το σύνολο των αρδευτικών αναγκών του Δήμου, τόσο στην ύπαιθρο όσο και εντός του αστικού ιστού. Το δίκτυο αυτό θα τροφοδοτείται με 36.000 κυβικά μέτρα αρδευτικού νερού, τα οποία θα προκύπτουν από τη λειτουργία της νέας Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με προϋπολογισμό 18.183.625,64 € (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε δήλωσή του ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την εξαιρετική συνεργασία και τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στον Δήμο

Ηρακλείου.