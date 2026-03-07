Λασίθι:Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για την εκδημία του Αντώνη Καρυδή

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 6-3-2026 σε συνεδρίαση, μετά την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΑΡΥΔΗ

Συντ/χου Συνταγματάρχου Ε.Σ.

τ. Αντιδημάρχου Δήμου Αγ. Νικολάου και

τ. Προέδρου Κοινότητας Κριτσάς

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που ανέπτυξαν την κοινωνική δράση και τις πολλές υπηρεσίες που προσέφερε ο εκλιπών ως Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Κοινότητας , ο οποίος ήταν μία ισχυρή προσωπικότητα του τόπου μας, υπηρέτησε την Πατρίδα και τον τόπο μας με εξαιρετική αφοσίωση μεταφέροντας το αίσθημα ευθύνης,

το ήθος του και εργατικότητα του

Καταθέτει τον ειλικρινή σεβασμό και την απεριόριστη εκτίμησή του στο πρόσωπο του, αποχαιρετά έναν άνθρωπο που τον διέκρινε η εντιμότητα, το ήθος, η ευγένεια αλλά και το απαράμιλλο θάρρος .

Το αποτύπωμά του θα μείνει ανεξίτηλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι :

1. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου στην εξόδιο ακολουθία

2. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο