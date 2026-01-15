Λασίθι: Σπαραγμός στη Σητεία για τον 15χρονο Γιάννη

Με δάκρυα στα μάτια, φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν τον νεαρό που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Σητεία από τον τραγικό χαμό του 15χρονου Γιάννη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου.

Με σπαρακτικά μηνύματα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον άτυχο έφηβο, μη πιστεύοντας ότι εκείνος δεν βρίσκεται πλέον κοντά τους.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σητείας εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη της και απευθύνοντας τα “ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος, καθώς και τη συμπαράστασή μας στη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από αυτή την τραγική απώλεια”.

Τα μέλη της Ένωσης εύχονται, παράλληλα, “ταχεία ανάρρωση και περαστικά στους υπόλοιπους επιβαίνοντες που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και αλληλεγγύη δίπλα στις οικογένειες και στους μαθητές” καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, με συλλυπητήρια επιστολή που εξέδωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Σητείας εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για τον πρόωρο χαμό του 15χρονου, τονίζοντας ότι η απώλεια αυτή γεμίζει με θλίψη ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους συμμαθητές του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιες στιγμές τα λόγια δεν επαρκούν για να περιγράψουν το βάρος της απώλειας.

"Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Σητείας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό του 15χρονου μαθητή Ιωάννη Ιωαννίδη.

Η απώλεια αυτή συγκλονίζει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και γεμίζει τις καρδιές μας με οδύνη. Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν το βάρος της θλίψης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους συμμαθητές του. Η σκέψη μας είναι μαζί τους.

Αιωνία του η μνήμη.” τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου.

Με βαθιά θλίψη και σοκ η σχολική κοινότητα του ΕΠΑΛ Σητείας αποχαιρετά τον 15χρονο μαθητή Ιωάννη Ιωαννίδη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι τον γνώρισαν.

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΠΑΛ Σητείας εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του, ευχόμενο δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. “Γιάννη μας θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη”, αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συγκίνηση που προκαλεί ο πρόωρος χαμός του μαθητή στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ανακοίνωση

“Με βαθιά θλίψη η σχολική κοινότητα του ΕΠΑΛ Σητείας αποχαιρετά τον μαθητή μας Ιωαννίδη Ιωάννη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η απώλειά του μας γεμίζει ανείπωτη οδύνη και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι τον γνώρισαν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Γιάννη μας θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.”

Τραγωδία στη Σητεία: Έκκληση αφύπνισης μετά τον θάνατο του 15χρονου Γιάννη

Βαθιά θλίψη και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης ο τραγικός θάνατος ενός 15χρονου παιδιού σε τροχαίο δυστύχημα στη Σητεία. Το δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε έναν ανήλικο, επαναφέρει με τον πιο σκληρό τρόπο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και της ευθύνης όλων.

Με αφορμή το τραγικό γεγονός, ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ) Γιάννης Λιονάκης, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, απευθύνοντας κάλεσμα αφύπνισης προς την κοινωνία. Όπως τονίζει, ο χαμός του 15χρονου δεν αποτελεί “ατύχημα της στιγμής”, αλλά αποτέλεσμα μιας αλυσίδας επιλογών που, δυστυχώς, επαναλαμβάνονται.

Στην ανάρτηση του ο Γ. Λιονάκης αναφέρει χαρακτηριστικά:

“ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΑΘΗΚΕ.

ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ..￼.

Ένα δεκαπεντάχρονο παιδί.

Μια παρέα ανηλίκων.

Ένα αυτοκίνητο που δεν έπρεπε να κινηθεί.

Και μια ζωή που κόπηκε απότομα.

Δεν είναι ώρα για κατηγορίες.

Είναι ώρα για σκέψη, ευθύνη και αφύπνιση.

Αυτό που συνέβη δεν είναι ατύχημα της στιγμής.

Είναι μια αλυσίδα επιλογών που, δυστυχώς, τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στο νησί μας, στις γειτονιές μας, δίπλα μας.

Το αυτοκίνητο δεν είναι παιχνίδι.

Η οδήγηση χωρίς άδεια δεν είναι μαγκιά.

Η ανοχή δεν είναι αγάπη.

Γονείς, ας μην κλείνουμε τα μάτια.

Ας μη μπερδεύουμε την περηφάνια με την αδιαφορία.

Η πραγματική φροντίδα βάζει όρια, ακόμα κι όταν είναι δύσκολο.

Με απόλυτο σεβασμό και σιωπή απέναντι στον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας.

Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια.

Για να μη θρηνήσουμε ξανά.

Για να μη χαθεί άλλο παιδί.

Για να μη γίνει αυτό το πένθος συνήθεια.

