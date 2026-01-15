Περιφέρεια Κρήτης: Σοβαρές αντιρρήσεις για τις οδηγίες διακίνησης ζωοτροφών του ΥΠΑΑΤ Κίνδυνος εισαγωγής της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Την έντονη αντίθεσή της στις επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διακίνηση ζωοτροφών, λόγω των έκτακτων μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, εκφράζει η Περιφέρεια Κρήτης με παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη και σχετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Όπως επισημαίνεται, οι νέες οδηγίες δεν παρέχουν ουσιαστικές εγγυήσεις βιοασφάλειας και δεν διασφαλίζουν την αποτροπή εισαγωγής της νόσου στο νησί.

Απουσία ελεγκτικού μηχανισμού

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, το προγενέστερο καθεστώς προέβλεπε μια ελεγχόμενη διαδικασία με:

• Υποβολή αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ/ΤΑΑΕ).

• Δέσμευση των ζωοτροφών και έκδοση ειδικής άδειας διακίνησης.

• Διενέργεια ελέγχων και πρόβλεψη καραντίνας των πρώτων υλών.

Αντιθέτως, οι νέες οδηγίες βασίζονται αποκλειστικά στην «καλή πρόθεση» παραγωγών και μεταφορέων. Οι προϋποθέσεις που τίθενται, όπως η επιλογή διαδρομών μακριά από εκτροφές και η απουσία στάσεων, θεωρούνται πρακτικά αδύνατο να ελεγχθούν διοικητικά.

«Δεν υφίσταται λειτουργικός μηχανισμός που να πιστοποιεί ότι κατά μήκος των πραγματικών διαδρομών μεταφοράς δεν υπάρχουν εκτροφές αιγοπροβάτων. Οι οδηγίες βασίζονται σε δηλωτικές προθέσεις και όχι σε αντικειμενικά ελέγξιμες διαδικασίες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κενό βιοσφάλειας», τονίζει ο Σταύρος Τζεδάκης.

Κίνδυνος για την κτηνοτροφία της Κρήτης

Η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι η νησιωτικότητα και οι αυστηροί έλεγχοι στα λιμάνια αποτελούν τη βασική «ασπίδα» προστασίας της Κρήτης. Η απελευθέρωση της διακίνησης ζωοτροφών χωρίς αυστηρό πλαίσιο αναιρεί την προληπτική θωράκιση του νησιού, με τον κίνδυνο εισαγωγής της νόσου να απειλεί με καταστροφή τον τοπικό κτηνοτροφικό κλάδο.

Αίτημα για άμεσες απαντήσεις

Με επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Γενικό Γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη, η Περιφέρεια Κρήτης ζητά σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση για τα εξής:

1. Με ποια συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα διασφαλίζεται ότι η διακίνηση ζωοτροφών δεν θα αποτελέσει οδό εισαγωγής της ευλογιάς στην Κρήτη;

2. Άμεση επανεξέταση των οδηγιών, καθώς κρίνονται ανεπαρκείς για την προστασία του νησιού.

Η παρέμβαση κοινοποιήθηκε επίσης στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Νικόλαο Συριγωνάκη, Ιωάννη Ανδρουλάκη, Μαρία Λιονή και Νικόλαο Καλογερή, καθώς και στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις και σοβαρές αντιρρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης επί των

επικαιροποιημένων οδηγιών διακίνησης ζωοτροφών λόγω ευλογιάς

αιγοπροβάτων»

Η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις

«Επικαιροποιημένες Οδηγίες για τη Διακίνηση Ζωοτροφών λόγω έκτακτων

μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της ευλογιάς αιγοπροβάτων» με αρ.

πρωτ. 335694/01-12-2025, καθώς οι οδηγίες αυτές δεν παρέχουν καμία

ουσιαστική εγγύηση βιοασφάλειας και δε διασφαλίζουν επαρκώς την

αποτροπή εισαγωγής της νόσου στο νησί.

Επισημαίνεται ότι στο προγενέστερο καθεστώς προβλεπόταν (υπ’ αρ. πρωτ.

248827/16-09-2025 έγγραφο ΥπΑΑΤ) συγκεκριμένη και ελεγχόμενη διαδικασία

διακίνησης, με υποβολή αίτησης στην αρμόδια ΔΑΟΚ/ΤΑΑΕ,

δέσμευση των

ζωοτροφών, έκδοση άδειας διακίνησης και διενέργεια ελέγχων από τις

αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και πρόβλεψη αποθήκευσης (καραντίνας) πρώτων

υλών έως τη λήξη των μέτρων στη ζώνη προστασίας/επιτήρησης προέλευσής

τους.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη

διακίνηση ζωοτροφών (προέλευση από περιοχές χωρίς αιγοπρόβατα, επιλογή

διαδρομών μακριά από εκτροφές, απουσία στάσεων ή εκφορτώσεων) δεν

είναι δυνατόν να επαληθευθούν ή να ελεγχθούν διοικητικά στην πράξη.

Δεν

υφίσταται λειτουργικός μηχανισμός που να πιστοποιεί ότι στους τόπους

φόρτωσης, στις γειτνιάζουσες περιοχές ή κατά μήκος των πραγματικών

διαδρομών μεταφοράς δεν υπάρχουν στάνες ή εκτροφές αιγοπροβάτων.

Κατά συνέπεια, οι οδηγίες βασίζονται σε δηλωτικές προθέσεις (στην καλή

πρόθεση των παραγωγών/μεταφορέων) και όχι σε αντικειμενικά ελέγξιμες

2

διαδικασίες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κενό βιοασφάλειας με

αποτέλεσμα οι ζωοτροφές να διακινούνται ανεξέλεγκτα εντός της Επικράτειας.

Το κενό αυτό είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο για την Κρήτη, όπου οι συνέπειες

ενδεχόμενης εισαγωγής της νόσου θα ήταν καταστροφικές για τον κλάδο.

Η νησιωτικότητα της Κρήτης και οι αυστηροί έλεγχοι που

πραγματοποιούνται στα λιμάνια του νησιού μέχρι σήμερα λειτουργούν ως

βασικός παράγοντας επιδημιολογικής προστασίας, γεγονός που δεν

λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στις ανωτέρω οδηγίες.

Η δυνατότητα ελεύθερης

διακίνησης ζωοτροφών από την ηπειρωτική χώρα προς το νησί, χωρίς ειδικό

και αυστηρότερο πλαίσιο, αναιρεί στην πράξη κάθε έννοια προληπτικής

θωράκισης.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η Περιφέρεια Κρήτης ζητά σαφή και

τεκμηριωμένη απάντηση στο εξής:

Με ποια συγκεκριμένα, ελέγξιμα και δεσμευτικά μέτρα διασφαλίζεται ότι

η διακίνηση ζωοτροφών δεν θα αποτελέσει οδό εισαγωγής της ευλογιάς των

αιγοπροβάτων στην Κρήτη;

Εν κατακλείδι, μέχρι την παροχή σαφών οδηγιών που να αίρουν τις

ανωτέρω αδυναμίες, η Περιφέρεια Κρήτης επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες

οδηγίες δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία του νησιού και χρήζουν

άμεσης επανεξέτασης.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και την ενημέρωση των

αρμόδιων υπηρεσιών μας.

Με εκτίμηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Σταύρος Τζεδάκης

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Υπόψη: Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κο. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Υπόψη: Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

κο. Σπύρο Πρωτοψάλτη

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Υπόψη: Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης α.α. κα. Κωστοπούλου Γεωργία

Δ/ΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Υπόψη: Προϊστάμενος Διεύθυνσης κο. Χρήστο Γούλα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Υπόψη: Προϊστάμενος τμήματος α.α. κο. Χρήστο Μπάρτζο

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Υπόψη: Προϊσταμένη τμήματος κα. Κατερίνα Αντιπατη

KOIN.:

1. Περιφερειάρχη Κρήτης

κο. Σταύρο Αρναουτάκη

2. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κο. Νικόλαο Συριγωνάκη

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου κο. Ιωάννη Ανδρουλάκη

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης κα. Μαρία Λιονή

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων κο. Νικόλαο Καλογερή

3. Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή τομέα

κο. Κωνταντίνο Φωτάκη

4. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου κο. Γιάννη Ζηδιανάκη

5. Προϊσταμένη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρεια Κρήτης κα. Σοφία Λαμπρινίδη

6. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνου κα.

Ευρυδίκη Μακρυμαλλάκη

7. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων κο.

Χαρίλαο Δημοτάκη

8. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνου κα.

Αγγελική Καραταράκη