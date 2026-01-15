Λασίθι:Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο κατασκευής αγωγών προσαγωγής νερού από το Φράγμα Αποσελέμη προς Νεάπολη, Βραχάσι, Σίσι, Μίλατο, Νικηθιανό, Λίμνες, Χουμεριάκο, Μέσα-Έξω Λακώνια, Κριτσά, Ελούντα

Μανώλης Μενεγάκης: Καθοριστικό βήμα για την ουσιαστική αναβάθμιση της υδροδότησης στον Δήμο μας

Ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου κατασκευής αγωγών προσαγωγής νερού από το Φράγμα Αποσελέμη προς τις περιοχές Νεάπολης, Βραχασίου, Σισίου, Μιλάτου, Νικηθιανού, Λιμνών, Χουμεριάκου, Μέσα – Έξω Λακωνίων, Κριτσάς και Ελούντας, προκήρυξε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14.800.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ) συνέβαλε αποφασιστικά στην ωρίμανση της σχετικής μελέτης και στη διεκδίκηση της χρηματοδότησής της, προκειμένου να φτάσει στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης από τον ΟΑΚ.

Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υδροδότησης μεγάλου μέρους του Δήμου Αγίου Νικολάου, καθώς αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης, εξασφαλίζοντας σταθερότερη και πιο επαρκή υδροδότηση για κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες.

Συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση της παροχής νερού σε περιοχές με υψηλές τουριστικές ανάγκες και όχι μόνο, σε μια χρονική συγκυρία, μάλιστα, κατά την οποία ολόκληρη η Ανατολική Κρήτη αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εν λόγω εξέλιξη, ευχαριστώντας τον πρόεδρο του ΟΑΚ κ. Θεόδωρο Νίνο για τη στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο πλευρών για την προώθηση και επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών για την εκτέλεση του έργου.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε, παράλληλα, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑΝ και Εντεταλμένο Σύμβουλο Αγροτικών Θεμάτων κ. Κωνσταντίνο Αφορδακό και το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας για τις συστηματικές και αποτελεσματικές προσπάθειές τους, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και στη σημερινή ώριμη φάση του έργου.

Όπως αναφέρει αναλυτικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο κατασκευής των αγωγών προσαγωγής νερού από το Φράγμα Αποσελέμη προς τη Νεάπολη, το Βραχάσι, το Σίσι, τη Μίλατο, το Νικηθιανό, τις Λίμνες, το Χουμεριάκο, τα Λακώνια, την Κριτσά και την Ελούντα, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την ουσιαστική αναβάθμιση της υδροδότησης στον Δήμο μας.

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, όπου η λειψυδρία πλήττει έντονα την Ανατολική Κρήτη, η ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς διασφαλίζει την επάρκεια και τη σταθερότητα της παροχής νερού για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες μας.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια και σχέδιο να διεκδικεί έργα ουσίας, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του τόπου μας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων».