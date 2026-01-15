Δήμος Μυλοποτάμου:Εκδηλώσεις Μνήμης για την 202η Επέτειο του Ολοκαυτώματος του Μελιδονίου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, η Δημοτική Κοινότητα Μελιδονίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελιδονίου «Γεροντόσπηλιος» προσκαλούν τους πολίτες, τους θεσμικούς φορείς και τις αρχές να τιμήσουν με την παρουσία τους τις επετειακές εκδηλώσεις για την 202η Επέτειο του Ολοκαυτώματος του Μελιδονίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στον ιστορικό χώρο του Σπηλαίου Μελιδονίου.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Κυριακής με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα κορυφωθούν με την επιμνημόσυνη τελετή, τις ομιλίες και τις πολιτιστικές δράσεις μνήμης, σύμφωνα με το ακόλουθο αναλυτικό πρόγραμμα:

Στις 08:00 π.μ. θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμου.

Στις 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η προσέλευση των επισήμων.

Στις 10:30 π.μ. θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του μνημείου.

Στις 10:40 π.μ. θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος.

Στις 10:45 π.μ. θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τη Γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου κα. Ελένη Παπαδάκη.

Στις 10:50 π.μ. χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελιδονίου κ. Φώτης Σωπασουδάκης.

Στις 10:55 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ομιλία για το Ολοκαύτωμα του Σπηλαίου Μελιδονίου με τίτλο «Αθάνατοι Νεκροί θα σας ανταμώσουμε», από την Κλασική Φιλόλογο και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Μυλοποτάμου κα. Αναστασία Φρυγανάκη και τον Μουσικό και Υπεύθυνο της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Ευάγγελο Λινοξυλάκη.

Στις 11:10 π.μ. θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων.

Στις 11:20 π.μ. θα παρουσιαστεί ο βουβός χορός από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης.

Στις 11:25 π.μ. θα ακουστεί ριζίτικο τραγούδι από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης.

Στις 11:30 π.μ. θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, θα ακολουθήσει η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και η τελετή θα ολοκληρωθεί.

Μετά το πέρας της επετειακής εκδήλωσης, στον προαύλιο χώρο του Σπηλαίου Μελιδονίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των δρομέων του “Μελιδόνιου Δρόμου”.

Στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων θα διεξαχθεί και αγώνας δρόμου 35 χιλιομέτρων, με εκκίνηση στις 08:00 π.μ. από το Δημαρχείο Ρεθύμνου, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά ενήλικες. Ο τερματισμός όλων των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Σπηλαίου Μελιδονίου, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

Η παρουσία όλων στις εκδηλώσεις αποτελεί ουσιαστική πράξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Μελιδονίου και συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της συλλογικής συνείδησης του τόπου.