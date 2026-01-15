Παρουσίαση Συλλογικού Τόμου “ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 20 χρόνια Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (2004-2024)” στην Αθήνα

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Δυτικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΔΚ) παρουσιάζουν τον Συλλογικό Τόμο “ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – 20 χρόνια Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (2004-2024)”, σε επιμέλεια των Καθηγητών της Σχολής, Καθ. Αμαλίας Κωτσάκη και Επ. Καθ. Νεκτάριου Κεφαλογιάννη.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στα Κεντρικά Γραφεία του, Νίκης 4, Σύνταγμα, Αθήνα.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΚ Βασίλης Κοντεζάκης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αν. Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ και Επίτιμος Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης Παναγιώτης Τουρνικιώτης και οι επιμελητές του τόμου Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη και Επ. Καθηγητής Νεκτάριος Κεφαλογιάννης. Τέλος, απόφοιτοι/ες της Σχολής θα κάνουν σύντομες παρεμβάσεις.

Αφορμή για την έκδοση στάθηκε η επέτειος των 20 χρόνων της Σχολής. Παρά, όμως, την επετειακή αφετηρία, εξ αρχής επιλέχθηκε η αποφυγή της δημιουργίας ενός τόμου τεκμηριωτικού του παραγόμενου έργου στη Σχολή.

Ο τόμος συγκροτήθηκε σε πέντε «διαλόγους» με την Αρχιτεκτονική ως κύριο συνομιλητή σε συζητήσεις με το Παρελθόν, την Πόλη, τη Φύση, την Τέχνη και την Τεχνολογία, άξονες που η Αρχιτεκτονική καλείται να διατυπώσει θέσεις και να προτείνει απαντήσεις στα μείζονα θέματα που η σχέση της μαζί τους επιβάλλει με τον κοινωνικό της ρόλο να διαπνέει κάθε προσέγγιση.

«Διάλογοι», γιατί στην Αρχιτεκτονική τα πάντα είναι «ανοικτά» προς συζήτηση, ειδικά μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της έρευνας που η Σχολή διακονεί. «Διάλογοι» ανάμεσα σε διδάσκοντες/ουσες και διδασκόμενους/ες, ανάμεσα σε διδάσκοντες/ουσες από μεγάλο αριθμό Αρχιτεκτονικών Σχολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσα σε ερευνητές του ιδίου και συναφών πεδίων, αλλά και «Διάλογοι» με τους φορείς και το ευρύ κοινό αναδεικνύοντας τη δυναμική της Αρχιτεκτονικής στην κοινωνία, όπως αυτή οφείλει να καλλιεργείται από τα χρόνια των σπουδών.

Σε κάθε «Διάλογο Αρχιτεκτονικής» συμμετέχουν ισοβαρώς η Πράξη και η Θεωρία, το Παρελθόν και το Παρόν, η Τεχνολογία Αιχμής και η Παράδοση, προσέγγιση που αντικατοπτρίζει την εκπαιδευτική αντίληψη για τις σπουδές στη Σχολή και ευρύτερα τη «φύση» της ίδιας της Αρχιτεκτονικής.

Στις 284 σελίδες της έγχρωμης δίγλωσσης έκδοσης (ελληνικά – αγγλικά), διπλωματικές εργασίες που δίνουν έμφαση στη σχεδιαστική πλευρά της Αρχιτεκτονικής, ερευνητικές εργασίες που εμβαθύνουν σε θεωρητικά ζητήματα, διδακτορικές διατριβές που κομίζουν πολύτιμο πρωτογενές ερευνητικό υλικό, μεθόδους και ερμηνείες, αλλά και δραστηριότητες που ενισχύουν την παρουσία της Σχολής πανελληνίως και διεθνώς, προάγοντας τους προβληματισμούς, υφαίνουν τον ιστό του τόμου, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του αρχιτεκτονικού φαινομένου.

Ο τόμος απευθύνεται σε ένα ευρύ ενδιαφερόμενο και ευαισθητοποιημένο για τα ζητήματα του χώρου κοινό, εντός και εκτός των ορίων της ακαδημαϊκής κοινότητας, ευελπιστώντας να βρει ανταπόκριση στο σύνολο των συναδέλφων Αρχιτεκτόνων, γενικότερα των Μηχανικών, αλλά και στο ευρύτερο κοινό οδηγώντας σε νέους ακόμα πιο γόνιμους «Αρχιτεκτονικούς Διαλόγους».