Σύλληψη πέντε ατόμων για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη -5- ατόμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (14.01.2026) -5- άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και ακόμα μία ημεδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας και της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι. Ειδικότερα:

Στο Ηράκλειο, σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας από αστυνομικούς του Β΄Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 35 και 37 ετών κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν δύο μικροποσότητες κάνναβης, μαχαίρι και ξύλινο ρόπαλο.

Στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε δύο ημεδαπές ηλικίας 16 και 22 ετών κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν δύο μικροποσότητες κάνναβης. Επιπλέον συνελήφθη 45χρονη ημεδαπή για παραμέληση εποπτείας της ανήλικης.

Στο Λασίθι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε 49χρονο ημεδαπό ο οποίος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Στα Χανιά, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε 30χρονο ημεδαπό ο οποίος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Προανάκριση διενεργείται από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.