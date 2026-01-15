Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων:Όλοι στην Γενική Συνέλευση του Μπλόκου Μεγάλων Χωραφιών Χανίων

Το Δ.Σ της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν.Χανίων καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους του Νομού σε Γενική Συνέλευση στο Μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 7μ.μ.

Κάνουμε ξεκάθαρο ότι οι δύο Ομοσπονδίες Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων που υπάρχουν στην Κρήτη, οι Ενωτικές Ομοσπονδίες Χανίων και Ηρακλείου, οι οποίες εκπροσωπούν 15 αγροτοκτηνοτροφικούς συλλόγους και το μπλόκο των Μεγάλων Χωραφιών Χανίων συμμετέχουν ενεργά στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων!

Απέναντι σε όλα τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης, που αγχώνονταν δήθεν,για το αν η Κρήτη θα είχε εκπροσώπηση στην συνάντηση, ξεκαθαρίζουμε ότι είχαμε ορίσει εκπρόσωπο,τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν.Χανίων, Κώστα Λιλικάκη.

Ο μόνος που ευθύνεται για το φιάσκο και την κακοστημένη φιέστα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η κυβέρνηση!

Εδώ και 40 μέρες είμαστε στα μπλόκα σε όλη την χώρα όπως και στα Χανιά, δίνοντας έναν αγώνα που αφορά την επιβίωσή μας! Ο αγώνας μας δεν γίνεται από χόμπυ! Απαιτούμε την λύση των δίκαιων αιτημάτων μας!

Καταγγέλλουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης που εδώ και 40 μέρες αντί να απαντήσει στα αιτήματα μας,κάνει τα πάντα για να μας συκοφαντήσει, να μας διασπάσει, να μας τρομοκρατήσει! Απέτυχε σε κάθε προσπάθειά της!

Το αποκορύφωμα ήταν ότι έστησε ένα διάλογο , απορρίπτοντας τις δύο επιτροπές που είχαμε αποφασίσει στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Νίκαιας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου. Οι δυο επιτροπές συγκροτήθηκαν,αφού είχαμε την διαβεβαίωση ότι θα τους δεχθεί ο Πρωθυπουργός.

Η μια επιτροπή 25 ατόμων θα αποτελούνταν από αγρότες όλων των μπλόκων της χώρας και μια επιτροπή 10 ατόμων που θα εκπροσωπούσαν τους αγωνιζόμενους κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους! Αντί για αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε να δεχθεί 20 άτομα, που δεν εκπροσωπούν τίποτα άλλο πέρα από τους εαυτούς τους, ανάμεσά τους και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας!

Γιάννης πίνει, γιάννης κερνάει δηλαδή! Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση έστησε μια οικογενειακή συνάντηση, καθώς είναι στριμωγμένη από το μεγαλειώδη αγώνα μας! Είναι φανερό ότι ήθελαν να αποφύγει να απαντήσει ο πρωθυπουργός στα αιτήματα επιβίωσης της ΠΕΜ που αφορούν και τους Κρητικούς αγροτοκτηνοτροφους αλιείς και μελισσοκόμους!!!

Έτσι αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που εδώ και 40 μέρες είναι στην Εθνική Οδό! Δεν καθόμαστε στο μπλόκο για πλάκα! Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να διασπάσει τον ενιαίο αγώνα των κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων , όλης της χωρας,για ακόμα μια φορά θα φάει τα μούτρα της!

Θα πάρει απάντηση από την μαζική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα προχωρήσουμε σε όλη την Ελλάδα!

Όλοι στην Γενική Συνέλευση του Μπλόκου Μεγάλων Χωραφιών Χανίων την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 7μ.μ