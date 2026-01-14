Ρέθυμνο: Παραδόθηκε και η 2η δημοτική κατοικία σε εκπαιδευτικό που θα υπηρετήσει σε σχολείο του Δήμου Αγ. Βασιλείου

Η εκπαιδευτικός από την Κομοτηνή, έχει ένα ανήλικο παιδί και πρόκειται να υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες του δήμου.
Μία ακόμα δημοτική κατοικία μισθώθηκε και παραδόθηκε από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου σε εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία κατάγεται από την Κομοτηνή. Η εκπαιδευτικός έχει ένα ανήλικο παιδί και πρόκειται να υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες του δήμου, ενισχύοντας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταθερότητα των σχολικών δομών της περιοχής.
Είναι η δεύτερη κατοικία που παραχωρήθηκε, επιβεβαιώνοντας, όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, ότι η πιλοτική αυτή δράση στέγασης εκπαιδευτικών και ιατρών δεν αποτελεί αποσπασματική πρωτοβουλία, αλλά μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με κοινωνικό πρόσημο και μακροπρόθεσμο όφελος για τις τοπικές κοινότητες.
Η αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων για τη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών κατοικιών απαντά σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι υγειονομικοί που καλούνται να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές: το στεγαστικό. Παράλληλα, ενισχύει την ελκυστικότητα του Δήμου Αγίου Βασιλείου ως τόπο εργασίας και μόνιμης εγκατάστασης.
Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης ανέφερε: «Η μίσθωση και της δεύτερης δημοτικής κατοικίας που βρίσκεται στη Λαμπηνή, αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας προχωρά με σταθερά και μετρήσιμα βήματα. Στηρίζουμε έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στον τόπο μας, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στη συνοχή και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου επενδύει στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους, όχι με λόγια αλλά με συγκεκριμένες παρεμβάσεις».
Ο δήμαρχος τόνισε επίσης, ότι η δράση αυτή θα συνεχιστεί, με στόχο τη διάθεση και άλλων δημοτικών ακινήτων, όπου αυτό είναι εφικτό, πάντα με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση και το κοινωνικό όφελος. Ιδιαίτερη δε σημασία αποκτά το γεγονός, ότι η πιλοτική δράση στέγασης αποκτά πλέον και επίσημο θεσμικό χαρακτήρα, καθώς ο Δήμος Αγίου Βασιλείου προχωρά στα εγκαίνια των δημοτικών κατοικιών.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ώρα 13:30 στη Δημοτική Κοινότητα Μουρνέ, από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενώ τον αγιασμό θα τελέσει ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ως τοποτηρητής της χηρευσάσης Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας υπογραμμίζει, είπε ο δήμαρχος, τη σημασία της πρωτοβουλίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου και αναδεικνύει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση ουσιαστικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως η στέγαση και η στήριξη των δημόσιων λειτουργών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ