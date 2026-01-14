Για Παρασκευή ή Δευτέρα πάει η συνάντηση Μητσοτάκη με τους «αγροτοπατέρες» των μπλόκων

Στην συνέλευση οι αγρότες είπαν «ναι» σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό με ανοιχτούς δρόμους και αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.
Ναι στη συνάντηση με τον διάλογο με τον πρωθυπουργό με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές είπαν οι αγρότες που μετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας . Παράλληλα αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το ραντεβού των μπλόκων της πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πάει για την Παρασκευή. Υπάρχει ωστόσο και το σενάριο να γίνει τελικά τη Δευτέρα, πράγμα που θα εξαρτηθεί από το αν οι αγρότες θα κινηθούν συντονισμένα ώστε να ανοίξουν τους δρόμους. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η συνάντηση.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αγρότες αξιολόγησαν όσα ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συναδέλφους τους, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους για το επόμενο διάστημα.
Εξαρχής υπήρχε θετικό κλίμα για τη συνάντηση, με την κυβέρνηση να ζητά η επιτροπή των αγροτών να αποτελείται από 25 άτομα συν 5 παρατηρητές. Η προϋπόθεση έγινε τελικά δεκτή, αν και αρχικά οι αγρότες ζητούσαν δύο επιτροπές με 35 εκπροσώπους.
Σημειώνεται ωστόσο πως από την κυβέρνηση έχουν θέσει ως βασική προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί.
Στο τραπέζι πάντως είχαν τεθεί προτάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με βασικό σενάριο την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα, οι οποίες τελικά απορρίφθηκαν.