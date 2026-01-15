ΕΚΑΒ: Τιμητική εκδήλωση μνήμης για την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τίμησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στην Κεντρική του Υπηρεσία στην Αθήνα, την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη», στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης εκδήλωσης μνήμης για τους διασώστες, νοσηλευτές και ιατρούς του ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί για τους Διασώστες, τους Νοσηλευτές και τους Ιατρούς του ΕΚΑΒ ημέρα μνήμης και συγκίνησης, με σημείο αναφοράς την 14η Ιανουαρίου 2001, όταν κατά την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ ανοικτά του Σουνίου έχασαν τη ζωή τους η Ιατρός Αεροδιακομιδών Σοφία Μπεφόν,

ο Νοσηλευτής Γιώργος Λεβεντζώνης, ο κυβερνήτης Antonio Vacarri, ο συγκυβερνήτης Παναγιώτης Καταβέλης και ο ασθενής Αγαπητός Βαρκάδος, στην πρώτη από τις τρεις συνολικά πτώσεις ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ. Από τότε έως σήμερα, η ημέρα αυτή τιμά τη μνήμη τους, μαζί με τη μνήμη όλων όσοι, υπηρετώντας την ίδια αποστολή, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, οι Υφυπουργοί Υγείας κ.κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτριος Βαρτζόπουλος, καθώς και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, ενισχύοντας με την παρουσία τους τον θεσμικό χαρακτήρα της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν ομιλίες ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ και εκπρόσωποι των Σωματείων εργαζομένων ιατρών και διασωστών.

Κοινό μήνυμα ήταν ότι οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ είναι προασπιστές της ανθρώπινης ζωής και, με αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση, ξεπερνούν καθημερινά τα όριά τους για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.

Παράλληλα, ειδική μνεία έγινε στις αεροδιακομιδές, μέσα από ομιλία της Υπεύθυνης των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, ιατρού κ. Αννέλας Μαριόλα, αναδεικνύοντας τη μνήμη συναδέλφων που χάθηκαν εν ώρα υπηρεσίας, αλλά και τη συνεχή εξέλιξη και ενίσχυση των μέσων και των διαδικασιών.

Στη συνέχεια, ως ένδειξη βαθύτατου σεβασμού, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων απένειμε στην οικογένεια του εκλιπόντος διασώστη της Ομάδας Μοτοσυκλετών Άμεσης Επέμβασης του ΕΚΑΒ, Δημήτρη Μητρόπουλου, τιμητικό έπαινο στη μνήμη του. Ο Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου Δημήτρης Μητρόπουλος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, τον περασμένο Οκτώβριο, σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Γεώργιος Χαραλάμπους ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, η βάση της Ομάδας Μοτοσυκλετών Άμεσης Επέμβασης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα θα φέρει πλέον τιμητικά το όνομα του εκλιπόντος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών πλακετών και επαίνων σε ιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ για την ευδόκιμη αφυπηρέτησή τους, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς, της συνέπειας και του επαγγελματισμού τους.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Παναγιώτης Κουτσουμπέλης και Μιχάλης Αγρανιώτης, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής κ. Όλγα Μπαλαούρα, οι Υποδιοικητές της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου κ. Ολυμπία Χριστοφιλέα και κ. Δημήτριος Δρόσος,

εκπρόσωποι της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εκπρόσωποι κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός,

ο Πρόεδρος του Εθελοντικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Διοικητές και Υποδιοικητές Νοσοκομείων του Νομού Αττικής, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατούλης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, συγγενείς των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος διασωστών,

νοσηλευτών και ιατρών του ΕΚΑΒ, εκπρόσωποι των σωματείων εργαζομένων, διατελέσαντες Πρόεδροι του ΕΚΑΒ, καθώς και εν ενεργεία διασώστες, νοσηλευτές, ιατροί, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού.

