Λασίθι:«Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς» Παρουσίαση της βιογραφίας του Βασίλη Σκουλά στο κινηματοθέατρο REX

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και οι εκδόσεις Όγδοο παρουσιάζουν την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στο κινηματοθέατρο REX τη βιογραφία του Βασίλη Σκουλά με τίτλο «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς».

Ώρα 20:00

Το βιβλίο προλογίζουν οι : Κώστας Μπαλαχούτης (συγγραφέας της βιογραφίας), Γεωργία Πολυχρονάκη (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού), Μιχάλης Κλώντζας Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού Π.Ε Λασιθίου).

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Δήμου Αγίου Νικολάου.

Είσοδος ελεύθερη

«Στο μετερίζι τσ΄ανθρωπιάς»

Στις μέρες μας λίγοι είναι οι καλλιτέχνες, μουσικοί, ερμηνευτές και δημιουργοί, που χαίρουν εκτίμησης, από διαφορετικές γενιές και γωνιές του τόπου μας.

Ο Βασίλης Σκουλάς, με τη στάση του, τον χαρακτήρα του, το χάρισμα και τη συνέπειά του στο καλό τραγούδι αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα στην παραπάνω παραδοχή.

Τον Ανωγειανό λυράρη, τραγουδοποιό και τραγουδιστή τον εκτιμούν, τον παραδέχονται όπου υπάρχει ελληνισμός. Γιατί η ομορφιά, η ευαισθησία, η καλλιέργεια και η γνώση της μουσικής τέχνης, και μαζί η ανθρωπιά, η ευγένεια, η γενναιοδωρία, η ταπεινότητα και η ορθή περηφάνια δεν έχουν πατρίδα.

Το βιβλίο αυτό, αποτελεί μια πολύτιμη κατάθεση για την κρητική και γενικότερα την ελληνική μουσική παράδοση, περιγράφοντας με συναρπαστικό τρόπο τη ζωή και την πορεία του, μέσα από τις διηγήσεις του στον συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό τού προσωπικού του αρχείου.

Το βιβλίο “ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ – ΣΤΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΤΣ’ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ” περιγράφεται ως μια πολύτιμη κατάθεση για την κρητική και γενικότερα την ελληνική μουσική παράδοση.

Αναδεικνύει τη ζωή και την πορεία του Βασίλη Σκουλά μέσα από τις διηγήσεις του στον συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη, τονίζοντας τον ρόλο του ως ζωντανού παραδείγματος στη διατήρηση και εξέλιξη του καλού τραγουδιού και της μουσικής τέχνης.

Το βιβλίο αποτελεί μια «κιβωτό» της ζωής και της πορείας του Βασίλη Σκουλά που βασίζεται σε εκτενείς αφηγήσεις του ίδιου του καλλιτέχνη, καταγράφοντας στιγμές από τη μουσική του διαδρομή, τις συνεργασίες του (Μάριος Τόκας, Κώστας Φασουλάς) και την προσωπική του στάση ζωής.

Ο Κώστας Μπαλαχούτης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, εξιστορεί τη ζωή του Σκουλά αναδεικνύοντας τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, με το βιβλίο να χαρακτηρίζεται «βιβλίο-κιβωτός».

Στην εκδήλωση της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026 οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν ξανά «σταθμούς» από την μουσική διαδρομή του Βασίλη Σκουλά και των μουσικών συνεργατών του».