Τους Ρεθεμνιώτες αθλητές και αθλήτριες του Ζίου – Ζίτσου και της Πάλης υποδέχτηκε η Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή

Τους Ρεθεμνιώτες αθλητές & αθλήτριες του Ζίου – Ζίτσου και της Πάλης που διακρίθηκαν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υποδέχτηκε σήμερα στην έδρα της Π.Ε. Ρεθύμνης η Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή υποδέχθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης τους Ρεθεμνιώτες αθλητές του Zίου Zίτσου και της πάλης, οι οποίοι διακρίθηκαν με σημαντικές επιτυχίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκπροσωπώντας επάξια την Κρήτη και την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Λιονή συνεχάρη θερμά τους αθλητές για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις, επισημαίνοντας ότι οι διακρίσεις τους αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εξήρε το έργο των προπονητών και των συλλόγων, οι οποίοι με συνέπεια και αφοσίωση στηρίζουν την αθλητική πορεία των νέων.

Αναλυτικά, οι διακριθέντες αθλητές Ζίου Ζίτσου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που πραγματοποιήθηκε 13 -21 Μαρτίου 2026 στο Ηράκλειο με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης είναι:

Από τον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου:

Προπονητές: Κανακαράκης Παναγιώτης, Κωστογιάννης Εμμανουήλ

• Σκανδαλάκης Γεώργιος – 1η θέση (-21 ετών, -94 κιλά) και 2η θέση στο ομαδικό

• Δασκαλάκη Χαρίκλεια-Κωνσταντίνα – 1η θέση (-18 ετών, +70 κιλά)

• Δασκαλάκης Ιωάννης – 2η θέση (-18 ετών, +85 κιλά)

• Σκανδαλάκη Αναστασία – 3η θέση (-21 ετών, +70 κιλά)

• Αρχοντάκη Στυλιανή – 3η θέση (-18 ετών, -70 κιλά)

Από τον Σύλλογο Πολυδάμα:

Προπονητής: Κόνδυλας Νεκτάριος

• Ζαχαράκη Έλενα – 3η θέση (-14 ετών, -44 κιλά)

Από την Ακαδημία Μαχητικών Τεχνών:

Προπονητές: Συνολάκης Ευάγγελος, Κατσιούρης Γεώργιος

• Τραϊτοράκης Γιώργος – 2η θέση (-16 ετών)

• Καβαδάκη Ιωσηφίνα – 3η θέση (-16 ετών)

• Συνολάκης Μιχάλης – 2η θέση στο ομαδικό

• Πετράκης Γιάννης – 1η θέση (-14 ετών)

• Απανωμεριτάκη Αγγελική – 3η θέση (-14 ετών)

Από τον ΑΣΜΤ Ατσιποπούλου:

Προπονητής: Δημητρόπουλος Δημήτρης

• Καραβασίλη Αλεξάνδρα – 1η θέση (-21 ετών, -48 κιλά) και 2η θέση στο ομαδικό

• Λελεδάκη Εμμανουέλα – 2η θέση (+21 ετών, -70 κιλά)

• Μπουσπρένι Πρέντι – 3η θέση (-18 ετών, -77 κιλά)

• Χρηστίδη Ηλιάνα – 2η θέση (-14 ετών, -44 κιλά)

• Μαμαλάκης Μανώλης – 3η θέση (-14 ετών, -44 κιλά)

Από τον Αθλητικό Παλαιστικό Όμιλο Ρεθύμνου (ΑΠΟΡ):

Προπονητής: Καραβάνος Μανώλης

– Καραβάνος Νίκος, Πρωταθλητής Ελλάδος Εφήβων και 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, Χρυσό μετάλλιο Ελευθέρας Πάλης και Αργυρό μετάλλιο Ελληνορωμαϊκής στο Διεθνές Τουρνουά του Ταλίν.

– Καραβάνου Βασιλική, Χρυσό μετάλλιο Νεάνιδες Κ20 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Χρυσό μετάλλιο Κορασίδες Κ17 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Αργυρό μετάλλιο Κ17 στο Διεθνές Τουρνουά του Ταλίν.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, τόνισε τη σημασία του αθλητισμού ως μέσου διαμόρφωσης χαρακτήρα και προώθησης αξιών όπως η πειθαρχία, η συνεργασία και ο σεβασμός, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των αθλητών και των σωματείων με την υποστήριξη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, που πραγματοποιούνται στην Κρήτη, καθώς και με την αγορά εξοπλισμού για τα αθλητικά σωματεία.

Από την πλευρά τους, οι αθλητές και οι προπονητές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την υποδοχή και τη διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν τρανή απόδειξη της δυναμικής, που διαθέτει ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο και προμηνύουν ένα ακόμα πιο λαμπρό μέλλον για τη νέα γενιά αθλητών του τόπου μας.