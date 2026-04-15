Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης από το Πασχαλινό Bazaar του Δήμου Χανίων

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή συμμετοχή του κόσμου πραγματοποιήθηκε το «Πασχαλινό Bazaar Αγάπης & Προσφοράς» του Δήμου Χανίων, στους Αγίους Αποστόλους, αφού πλήθος πολιτών, μικροί και μεγάλοι, έδωσαν το «παρών» στη δράση, στηρίζοντας έμπρακτα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα με πασχαλινές και χειροποίητες δημιουργίες, λαμπάδες, διακοσμητικά και προϊόντα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι δράσεις για τα παιδιά.

Ξεχωριστή ήταν και η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα για προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς συγκεντρώθηκαν σημαντικές ποσότητες τροφίμων μακράς διάρκειας, οι οποίες θα διατεθούν για την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν 30 τροφοεπιταγές των 20 ευρώ, τις οποίες παρέλαβε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη και στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Σε μήνυμά της, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, επισημαίνει: «Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, στήριξαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης, καθώς και τους εθελοντές και συνεργάτες που εργάστηκαν για την υλοποίησή της. Η επιτυχία της εκδήλωσης επιβεβαιώνει τη δύναμη της συλλογικότητας και της προσφοράς, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας».