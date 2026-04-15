Η Βότκα Μολότοφ παρουσιάζεται στην Κρήτη από Πέμπτη 16 Απριλίου έως Δευτέρα 20 Απριλίου!

ΒΟΤΚΑ ΜΟΛΟΤΟΦ του Νηλ Σάιμον

βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ

Από Πέμπτη 16 Απριλίου έως Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στην Κρήτη

Η εκρηκτική κωμωδία της Ελένης Ράντου, «Βότκα Μολότοφ», βασισμένη στη διασκευή του Νηλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Τσέχωφ μετά την τεράστια επιτυχία και τα συνεχή sold out σε όλη την Ελλάδα συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Από την Πέμπτη 16 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 παρουσιάζεται στην Κρήτη, με στάσεις σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, σε μία εντυπωσιακή παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη.

Ο Άντον Τσέχωφ σκιαγραφεί χαρακτήρες τόσο από τα αστικά κέντρα, όσο και από την επαρχία της προεπαναστατικής Ρωσίας, μεγεθύνοντας με γλαφυρό τρόπο, αλλά πάντα με συμπάθεια, τις συνήθειες, τις εμμονές τους, τους φόβους τους, την προσήλωσή τους στα μικροσυμφέροντά τους, την αφέλειά τους, αλλά και την πονηριά τους.

Επί σκηνής, παρελαύνουν χαρακτηριστικοί τύποι της εποχής και της κοινωνίας του: από δασκάλες και νταντάδες, μέχρι παπάδες και οδοντίατροι. Όλοι οι ήρωες παραδίδονται, πανανθρώπινοι και παντοτινοί, στην κρίση όλων μας για το «χθες», το «σήμερα» και το «αύριο».

Η Ελένη Ράντου τιτλοφόρησε τη διασκευή της «Βότκα Μολότοφ», κλείνοντας το μάτι στους θεατές για τη θεατρική «έκρηξη» γέλιου και συγκίνησης που ετοιμάζονται να βιώσουν. Το κείμενό της διαθέτει γλωσσική αμεσότητα και χιουμοριστική σπιρτάδα.

Οι τσεχοφικοί ήρωες, με όλα τους τα κουσούρια, τα λάθη, τους καημούς και τους πόθους τους, θα μοιραστούν μαζί μας το δάκρυ τους, το μελαγχολικό χαμόγελό τους και το λυτρωτικό γέλιο τους.

Σε μια εποχή που ο διαφορετικός χαρακτήρας, η διαφορετική, από ιδεολογικά και εθνικά στερεότυπα, άποψη, ακόμα και το αντίθετο φύλο ή η διαφορετική φυλή, όπως και η διαφορετική πολιτική ένταξη, αντιμετωπίζονται με μια ανθρωποφαγική σχεδόν διάθεση, με κηρύγματα μίσους και απαξίωσης, η αγάπη του Τσέχωφ για τον άνθρωπο, καθώς και το χιούμορ του μπορούν να αποδειχθούν καταλυτικά.

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης στήνει μια σύγχρονη παράσταση γοργών ρυθμών, με νεύρο, ευρηματικότητα και θεατρική ευφορία, με οκτώ εξαιρετικούς ηθοποιούς. Επί σκηνής, θα δούμε και τον ίδιο τον Άντον Τσέχωφ, μέσα από την ερμηνεία του Τάσου Χαλκιά.

Συντελεστές:

Κείμενο: Νηλ Σάιμον – Ελένη Ράντου (βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ)

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Εικαστική Επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Creative Agency: GRID FOX

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης

Πρωταγωνιστούν (Αλφαβητικά):

Τζένη Διαγούπη

Χάρης Μαυρουδής

Φωτεινή Μπαξεβάνη

Λυδία Σγουράκη

Φώτης Σπύρος

Νικορέστης Χανιωτάκης

Στον ρόλο του Τσέχωφ, ο Τάσος Χαλκιάς

Πληροφορίες:

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 21:15 στο Κινηματοθέατρο Ρεξ, Άγιος Νικόλαος

Παρασκευή 17 Απριλίου και ώρα 21.15 στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Ιεράπετρα

Σάββατο 18 Απριλίου και ώρα 21:00 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Χανιά

Κυριακή 19 Απριλίου και ώρα 21:00 στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, Ηράκλειο

Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 21:00 στο Cineland Παντελής Αίθουσα 1, Ρέθυμνο

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης

