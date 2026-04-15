Δήμος Πλατανιά: Συγκέντρωση τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο , από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε το φιλανθρωπικό bazaar που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταυρωνίτη, με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, ενόψει των ημερών του Πάσχα.

Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε συγκινητική, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς που διακρίνει την τοπική κοινωνία. Μέσα από τη δράση αυτή συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα τροφίμων, τα οποία θα διατεθούν , μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σε ευάλωτες οικονομικά οικογένειες .

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πλατανιά, κα. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, σε δήλωσή της ανέφερε: «…θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους συμπολίτες μας που ανταποκρίθηκαν με προθυμία και προσέφεραν τρόφιμα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταυρωνίτη για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς και για το κοινωνικό του έργο και το ανθρώπινο πρόσωπο που επιδεικνύει…”