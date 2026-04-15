Από αύριο το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στη Χερσόνησο – Βοργιάς: Ιστορική στιγμή αλλά και μεγάλη ευθύνη

Επιμέλεια: Ελένη Μπουρμά
Ξεκινά αύριο τις εργασίες του το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κρήτη και τον συνεδριακό χώρο του Creta Maris στη Χερσόνησο.
Για ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΕΚΗ, Στέλιος Βοργιάς, τονίζοντας στο Cretalive ότι είναι η στιγμή αυτή είναι ιστορική για την Κρήτη. Το “παρών” θα δώσουν εκπρόσωποι από όλα τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες της χώρας, επίσης ξένες αποστολές από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο ενώ έχουν προσκληθεί βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι που θα χαιρετήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
“Είμαστε έτοιμοι όχι μόνον για τη φιλοξενία αλλά και για να αναδείξουμε τόσο τα γενικότερα όσο και τα ειδικότερα προβλήματα γύρω από τον χώρο της εργασίας που περνά πολύ δύσκολη περίοδο. Σε ό,τι αφορά στα εργασιακά ζητήματα, θα “πρωταγωνιστήσουν” οι συλλογικές συμβάσεις, τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα και ο τουρισμός (εφάπαξ και επίδομα ανεργίας μεταξύ άλλων) όπως και το άκρως ανησυχητικό ζήτημα της ανήλικης εργασίας που μας ταλανίζει”, επισήμανε ο κ. Βοργιάς.
Το συνέδριο θα διαρκέσει τέσσερις μέρες ενώ θα εκλεγούν και τα νέα όργανα της Συνομοσπονδίας (το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο).
Σε ανακοίνωση της ΓΣΕΕ αναφέρεται:
“Από αύριο Πέμπτη 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο ξενοδοχείο «Creta Maris» οι εργασίες του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, της κορυφαίας δημοκρατικής διαδικασίας της Συνομοσπονδίας.
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο της εργασίας, το Συνέδριο καλείται να αποτελέσει σημείο ουσιαστικού διαλόγου, απολογισμού αλλά και σχεδιασμού για το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι σύνεδροι θα συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, όπως η ακρίβεια, η πίεση στα εισοδήματα, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και η ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκατοντάδες σύνεδροι και αντιπρόσωποι ξένων Ομοσπονδιών.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός δράσης της Συνομοσπονδίας για την προηγούμενη περίοδο, ενώ θα καθοριστούν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες της ΓΣΕΕ για το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, θα εκλεγούν τα νέα όργανα της Συνομοσπονδίας – το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο.
Στις εργασίες του Συνεδρίου θα παραστούν επίσης αντιπροσωπείες από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών.
Το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συνέδριο ουσίας, αποφάσεων και προοπτικής. Ένα συνέδριο που θα ενισχύσει τη συλλογική φωνή των εργαζομένων και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής στρατηγικής για την προάσπιση της εργασίας, των μισθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκει να βγει από αυτή τη διαδικασία ενωμένο, πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό, με σαφή στόχο την ενίσχυση των διεκδικήσεων για αξιοπρεπείς αμοιβές, ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους”.
