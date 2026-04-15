Λασίθι:Αγιασμός για την έναρξη της τουριστικής περιόδου στο “Domes of Elounda”, παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης: «Ευχόμαστε μια επιτυχημένη σεζόν για όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που θα αναδείξουν την ποιότητα και τη φιλοξενία του τόπου μας»

Με την παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου 2026 η τελετή του Αγιασμού στο ξενοδοχείο «Domes of Elounda, Autograph Collection», ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ενώ παρέστη και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας κ. Παναγιώτης Σπανός και η σύζυγός του Μαριάννα, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Σπανός, ο Διευθυντής κ. Γιώργος Κυριακού, εργαζόμενοι, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, περιφερειακός σύμβουλος κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού για την Π.Ε. Λασιθίου κ. Μιχάλης Κλώντζας,

ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας κ. Γιώργος Καρτσάκης, κ. Μιχάλης Κλώντζας, ο πρώην Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Γιώργος Μενεγάκης, ο Διοικητής του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ελούντας, Πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Γιώργος Πατεράκης και εκπρόσωποι τοπικών ΜΜΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και αισιόδοξο κλίμα, με αφορμή και την τουριστική περίοδο που ξεκινά, με κοινή διαπίστωση τη δυναμική που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή της Ελούντας και του Δήμου Αγίου Νικολάου ως σημαντικός και διαρκώς αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Η έναρξη της τουριστικής περιόδου αποτελεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό ορόσημο για την τοπική μας οικονομία. Η οικογένεια του κ. Παναγιώτη Σπανού αποτελεί έναν αυθεντικό πρεσβευτή της ταυτότητας του τουριστικού μας προϊόντος και της πολιτισμικής μας κουλτούρας, ενώ παράλληλα προσφέρει, διαχρονικά, ουσιαστική στήριξη, αποτελώντας παράδειγμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και φιλανθρωπίας.

Ευχόμαστε μια δημιουργική και επιτυχημένη σεζόν για όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα και τη φιλοξενία του τόπου μας. Ευχόμαστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να επικρατήσει ειρήνη στον διεθνή μας περίγυρο. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες του τουριστικού κλάδου».