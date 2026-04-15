Τρόμος για γυναίκα στο Ηράκλειο: Δραπέτης των φυλακών ο ληστής με το μαχαίρι!

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό δραπέτη από το Κατάστημα Κράτησης Αγυιάς Χανίων, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε ληστεία που σημειώθηκε το μεσημέρι στις Γούρνες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο άνδρας, υπήκοος Αιγύπτου, είχε φυλακιστεί για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών και απέδρασε στις 12 Απριλίου. Κατά τη διαφυγή του φέρεται να χρησιμοποίησε κλεμμένο Ι.Χ., με το οποίο εξαφανίστηκε.

Η δράση του φαίνεται να συνεχίστηκε στο Ηράκλειο, όπου –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– προσέγγισε γυναίκα αλβανικής καταγωγής στις Γούρνες και, υπό την απειλή μαχαιριού, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο πριν διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές και έδωσε λεπτομερή περιγραφή του δράστη, στοιχεία που αξιοποιούνται ήδη από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη.

