Καιρός: «Αγριεύει» το σκηνικό στην Κρήτη – Βροχές και βοριάδες έως 8 μποφόρ από την Πέμπτη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αλλαγή του καιρού αναμένεται αύριο Πέμπτη 16 Απριλίου στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις τοπικές βροχές και τους ενισχυμένους βοριάδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια Κρήτη θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για γενικότερη επιδείνωση του καιρού από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και θαλάσσια τμήματα, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά επίπεδα θυέλλης.

Παράλληλα, η παρουσία αφρικανικής σκόνης θα παραμείνει αισθητή κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα.

Βελτίωση αναμένεται από το Σάββατο, με περιορισμό των φαινομένων και λίγες μόνο τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοανατολικά. Την Κυριακή, ωστόσο, προβλέπεται νέα αστάθεια στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Από το Σαββατοκύριακο και μετά, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, ενώ η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει, με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα, κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές...

Μέτρα για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Σε τροχιά άμεσων παρεμβάσεων για τον...

Market Pass: Επιστρέφει το voucher τροφίμων –...

Σε φάση επανεκκίνησης βρίσκεται το νέο πρόγραμμα τύπου Market...

Τρόμος για γυναίκα στο Ηράκλειο: Δραπέτης των φυλακών ο ληστής με το μαχαίρι!
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 289 αγρότες στο «μικροσκόπιο» – Νέα απάτη με πλαστά τιμολόγια 625.000€ !
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές με οφειλές που αλλάζουν πάροχο

Μέτρα για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Σε τροχιά άμεσων παρεμβάσεων για τον...

Market Pass: Επιστρέφει το voucher τροφίμων – Αναδρομικά έως 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους

Σε φάση επανεκκίνησης βρίσκεται το νέο πρόγραμμα τύπου Market...

Πως έγινε η Κρήτη επίκεντρο για τα μεγάλα έργα υποδομών – Από τον ΒΟΑΚ μέχρι το Καστέλι επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ

Ποια είναι τα υπόλοιπα έργα. Στο επίκεντρο των μεγάλων έργων...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 289 αγρότες στο «μικροσκόπιο» – Νέα απάτη με πλαστά τιμολόγια 625.000€ !

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα εξαπάτησης με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει...

