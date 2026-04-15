Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 289 αγρότες στο «μικροσκόπιο» – Νέα απάτη με πλαστά τιμολόγια 625.000€ !

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα εξαπάτησης με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει στο φως έρευνα των Αρχών, με πρωταγωνιστή έναν 71χρονο που φέρεται να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια μέσω εταιρειών-«βιτρίνα».
Συνολικά 289 αγρότες φέρονται να αξιοποίησαν τα πλαστά παραστατικά για να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις, με το ύψος των τιμολογίων να ξεπερνά τις 625.000 ευρώ
Μέσω αυτών των εταιρειών, ο 71χρονος κατηγορείται πως εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές βεβαιώσεις για αγορά ειδικών σπόρων για επιδοτούμενες καλλιέργειες, όπως βαμβάκι και σιτάρι.
Οι αγρότες χρησιμοποιούσαν τα έγγραφα αυτά για να τα καταθέσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να εισπράττουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.
Η έκταση της απάτης είναι μεγάλη: συνολικά 289 παραγωγοί υπέβαλαν τα πλαστά παραστατικά, ενώ η συνολική αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τις 625.000 ευρώ. Η ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε 227.539,20 ευρώ.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από την έρευνα, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, η πρώτη εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια αξίας άνω των 440.000 ευρώ προς εκατοντάδες αγρότες, ενώ η δεύτερη, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, εξέδωσε επιπλέον τιμολόγια άνω των 185.000 ευρώ.
Κατά την έρευνα στο σπίτι του 71χρονου, οι αρχές εντόπισαν πλήθος στοιχείων, μεταξύ των οποίων σφραγίδες εταιρειών, πελατολόγιο, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη δικογραφία να αφορά την έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών, αλλά και την κατασκευή πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς.