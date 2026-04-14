Market Pass: Επιστρέφει το voucher τροφίμων – Αναδρομικά έως 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους

Σε φάση επανεκκίνησης βρίσκεται το νέο πρόγραμμα τύπου Market Pass, το οποίο σχεδιάζεται για να στηρίξει οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, με μηνιαία ενίσχυση που ξεκινά από 40 ευρώ και προσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε οικογένειας. Ο σχεδιασμός προβλέπει βασική επιδότηση 40 ευρώ τον μήνα, με επιπλέον ποσά για μεγαλύτερα νοικοκυριά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πληρωμές θα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα. Ενδεικτικά, για συμμετοχή έξι μηνών η ενίσχυση φτάνει τα 240 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα διαστήματα μπορεί να ανέλθει έως και 1.200 ευρώ σε ορίζοντα 30 μηνών. Οι πρώτες καταβολές τοποθετούνται χρονικά εντός του καλοκαιριού, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό για τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί εγκαίρως η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σημειώνεται ότι τα ποσά θα υπολογιστούν αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρώην ωφελούμενοι αντίστοιχων δράσεων, αλλά και πολίτες που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, εφόσον διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες. Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακού voucher τροφίμων, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές βασικών αγαθών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όπως σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. Δεν θα είναι δυνατή η εξαργύρωση σε μετρητά ούτε η χρήση του για προϊόντα όπως αλκοόλ, καπνικά ή άλλες μη επιτρεπόμενες κατηγορίες. Η διαδικασία ένταξης θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς, θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους και θα επιλέγουν τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης – είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η ισχύς του voucher θα είναι περίπου έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.