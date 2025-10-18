ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με κάνναβη , ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν σχεδόν 150 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Συνελήφθη χθες (17.10.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου 18χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (17.10.2025) το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 18χρονου και σε χώρο που χρησιμοποιεί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -148- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
• ζυγαριά ακριβείας
• χρηματικό ποσό -990- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

Η προανάκριση ενεργείται από Την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

