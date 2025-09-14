Λένα Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της

Η Λένα Σαμαρά έφυγε σε ηλικία 34 χρόνων, στις 7 Αυγούστου μετά από ανακοπή καρδιάς

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, για τις 40 ημέρες που «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά έγινε στις 11 Αυγούστου 2025, παρουσία πλήθος πολιτικών στελεχών από όλους τους πολιτικούς χώρους, βουλευτές και υπουργοί

Και σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του πρώην πρωθυπουργού στέκονται στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά, εν όψει του μνημόσυνου.

Μεταξύ άλλων, παρόντες είναι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με την σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους, Κώστα, έφτασαν από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο.

Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, φορώντας μαύρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα στα μάτια της.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών στις 7 Αυγούστου.

Είχε νιώσει αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου έπαθε επιληπτική κρίση και ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.