ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Λένα Σαμαρά έφυγε σε ηλικία 34 χρόνων, στις 7 Αυγούστου μετά από ανακοπή καρδιάς
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, για τις 40 ημέρες που «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά έγινε στις 11 Αυγούστου 2025, παρουσία πλήθος πολιτικών στελεχών από όλους τους πολιτικούς χώρους, βουλευτές και υπουργοί

Και σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του πρώην πρωθυπουργού στέκονται στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά, εν όψει του μνημόσυνου.

Μεταξύ άλλων, παρόντες είναι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με την σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους, Κώστα, έφτασαν από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο.

Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, φορώντας μαύρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα στα μάτια της.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών στις 7 Αυγούστου.

Είχε νιώσει αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου έπαθε επιληπτική κρίση και ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αγορά εργασίας: Πάρτι παραβατικότητας εν μέσω θέρους

0
Μια στις τρεις παραβάσεις τον Αύγουστο αφορούσε τη χρήση...

«Κύμα» φυγής υγειονομικών στο ΕΣΥ

0
Οι υγειονομικοί αποχωρούν από το ΕΣΥ γιατί οι συνθήκες...

Αγορά εργασίας: Πάρτι παραβατικότητας εν μέσω θέρους

0
Μια στις τρεις παραβάσεις τον Αύγουστο αφορούσε τη χρήση...

«Κύμα» φυγής υγειονομικών στο ΕΣΥ

0
Οι υγειονομικοί αποχωρούν από το ΕΣΥ γιατί οι συνθήκες...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αγορά εργασίας: Πάρτι παραβατικότητας εν μέσω θέρους
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μονή Σινά: Νέος Αρχιεπίσκοπος ο Συμεών Παπαδόπουλος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καθολική αποδοχή από τα μέλη της Σιναϊτικής Αδελφότητας -...

Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η αδιάκοπη επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και πη πιιέσεις...

Ρέθυμνο: Αγωνία για τον 21χρονο Πέτρο που αγνοείται από τις 12 Σεπτεμβρίου – Ενεργοποιήθηκε Missing Alert για τον εντοπισμό του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΡΙΟΥ, 21 ΕΤΩΝ 14 Σεπτεμβρίου 2025 Στις 12/09/2025,...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στον εορτασμό της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στον Εσταυρωμένο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με λαμπρότητα και κατάνυξη, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST