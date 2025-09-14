Αγορά εργασίας: Πάρτι παραβατικότητας εν μέσω θέρους

Μια στις τρεις παραβάσεις τον Αύγουστο αφορούσε τη χρήση της ψηφιακής κάρτας δηλαδή ωράρια, υπερωρίες και καταβολές δεδουλευμένων

«Πάρτι παραβατικότητας» καταγράφηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας και κατά το μήνα Αύγουστο, δηλαδή κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, με μία στις τρεις παραβάσεις να αφορούν την χρήση της ψηφιακής κάρτας. Με άλλα λόγια πρόκειται για παραβάσεις που αφορούν υπερβάσεις ωραρίου, υπερωρίες που δεν έχουν δηλωθεί, την πενθήμερη απασχόλησης ή η μη καταβολή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

Και αυτό την ώρα που η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ξεκινήσει «σαφάρι» ελέγχων με στόχο την πάταξη κάθε λογής παράβαση που έχει σχέση με την αδήλωτη ή την υποδηλωμένη εργασία.

«Η αδήλωτη ή η υποδηλωμένη εργασία πλήττει την κοινωνική συνοχή, βλάπτοντας τους εργαζόμενους, τις υγιείς επιχειρήσεις, τον ανταγωνισμό, τα ασφαλιστικά ταμεία, την πολιτεία και τελικά την κοινωνία στο σύνολό της» σημειώνει ο ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Γ. Τζιλιβάκης

Κατά το μήνα Αύγουστο, προέκυψαν 761 παραβάσεις για εργασιακά ζητήματα, από τις οποίες οι 222 (ποσοστό 29,17%) σχετίζονταν με την Ψηφιακή Κάρτα και την χρήση της.

Η συγκεκριμένη κατηγορία παραβάσεων εξακολουθεί να αποτελεί την «πρωταθλήτρια» σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορία που σχετίζεται με εργασιακά θέματα. Αφορά κατά κύριο λόγο παραβάσεις που σχετίζονται με το καθημερινό ωράριο εργασίας στους χώρους δουλειάς, τις υπερωρίες και την καταβολή ή όχι αμοιβών γι’ αυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, πραγματοποιήθηκαν 6.606 έλεγχοι, που απέφεραν 1.063 παραβάσεις (ποσοστό 16,09%) και πρόστιμα ύψους 3.135.503 ευρώ. Ειδικά για ζητήματα εργασιακών σχέσεων οι έλεγχοι ήταν 3.971, οι παραβάσεις 761 (ποσοστό 19,16%) και τα πρόστιμα ανήλθαν στα 2.595.330 ευρώ.

Η πρώτη θέση στις παραβάσεις του Αυγούστου, ανήκει στην Ψηφιακή Κάρτα με 222, που αντιστοιχούν σε πρόστιμα 1.018.900 ευρώ. Ακολουθεί με 135 καταγεγραμμένες παραβάσεις ο Πίνακας Προσωπικού,

που επίσης υποκρύπτει υπέρβαση στο ωράριο απασχόλησης, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 242.720 ευρώ.

Την τρίτη θέση με 66 παραβάσεις καταλαμβάνει η μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών (πρόστιμα 225.840 ευρώ).

Το οκτάμηνο

Οι έλεγχοι στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, ξεπέρασαν τους 53.000, ενώ οι παραβάσεις προσέγγισαν τις 11.000 και τα πρόστιμα ανήλθαν πάνω από 31 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, δείχνουν ότι οι περισσότερες παραβάσεις προήλθαν από τον Πίνακα Προσωπικού (1.659), με την Ψηφιακή Κάρτα να ακολουθεί, σε κοντινή απόσταση (1.601).

Αναλυτικά, σε σύνολο 53.050 ελέγχων, οι παραβάσεις ήταν 10.854 (ποσοστό 20,45%), ενώ τα πρόστιμα ανήλθαν στα 31.036.125 ευρώ. Ειδικά για τις εργασιακές σχέσεις, οι έλεγχοι ήταν 29.509, οι παραβάσεις 7.682 (ποσοστό 26,03%) και τα πρόστιμα 25.701.675 ευρώ.

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν τον Πίνακα Προσωπικού (1.659, πρόστιμα 3.673.020 ευρώ). Ακολουθεί η Ψηφιακή Κάρτα (1.601 παραβάσεις, πρόστιμα 6.224.500 ευρώ). Στην τρίτη θέση στο οκτάμηνο, βρίσκονται η μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών (919 παραβάσεις, 2.162.395 πρόστιμα).