Λένα Σαμαρά: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρετά την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Ρεπορτάζ / φωτογραφίες – βίντεο: Παναγιώτης Τσίκαλας, Δημήτρης Μιχαλάκης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Το παρών δίνουν πλήθος πολιτικών στελεχών για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά. Ήδη κατέφθασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και άλλοι.

Έφτασε ο Αντώνης Σαμαράς

Βίντεο με την άφιξη του Κυριάκου και της Μαρέβας Μητσοτάκη

Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

Εκατοντάδες κόσμου βρίσκεται στο Α΄ Νεκροταφείο μισή ώρα πριν το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά.

Πρώην υπουργοί και δημοσιογράφοι

Στο Α[ Νεκροταφείο έφθασε και ο πρώην υπουργός Γιώργος Ορφανός αλλά και η πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΑΝΤ1 και Star, Λόλα Νταϊφά. Πριν λίγο έφθασε και η υποψήφια βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Κατερίνα Μονογυιού.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έφτασε στο Α Νεκροταφείο, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνου. Ο κ. Σαμαράς έγινε δεκτός με χειροκροτήματα ενώ οι παρευρισκόμενοι του έλεγαν «κουράγιο πρόεδρε».

Συντετριμμένη η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία – Βίντεο και εικόνες από την άφιξή της στο Α Νεκροταφείο

Έφτασε στο Α Νεκροταφείο η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία.

Στο Α΄ Νεκροταφείο έφτασε ο Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του

Στο Α΄ Νεκροταφείο έφτασε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη.

Ο πολιτικός κόσμος δίνει το παρών στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Το παρών στην κηδεία της Λένας Σαμαρά δίνει ο πολιτικός κόσμος. Ευάγγελος Βενιζέλος, Λίνα Μενδώνη, Θάνος Πλεύρης έφτασαν στο Α Νεκροταφείο.

Στεφάνι από τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του

Στεφάνια με λευκά λουλούδια κοσμούν τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή.

«Τα λόγια είναι φτωχά» αναφέρεται στο στεφάνι του πρωθυπουργού και της συζύγου του.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.

Η οικογένεια ζητά να μην υπάρξουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε στην εκκλησία, ούτε στον τάφο. Στις επιθυμίες της οικογένειας περιλαμβάνεται και η μη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της ταφής.

Στο Α Νεκροταφείο έφτασε ο αδελφός του Αντώνη Σαμαρά

Στο Α΄ Νεκροταφείο έφτασε ο αδερφός του Αντώνη Σαμαρά, Αλέξανδρος, με την οικογένειά του.

Κλίμα συγκίνησης – Κόσμος φτάνει στο Α Νεκροταφείο

Από τις 11.30 κόσμος άρχισε να φτάνει στο Α Νεκροταφείο.

Στερνό αντίο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει τη Λένα Σαμαρά.

Το τελευταίο αντίο στην 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη Πέμπτη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, είναι προγραμματισμένο για τις 13:00.

Ο δημοσιογράφος του in Πάνος Τσίκαλας και ο φωτογράφος Δημήτρης Μιχαλάκης βρίσκονται εκεί για να μας μεταφέρουν τις εξελίξεις.