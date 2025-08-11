Λένα Σαμαρά: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» – Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς

Η σορός της Λένας Σαμαρά στο λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.

Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, αποχαιρετώντας την κόρη του Λένα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο του, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», είπε, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό: «Γι’ αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».«Δεν αποχαιρετούμε τη Λένα σήμερα. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως, το χαμόγελο, την ταπεινοφροσύνη της. Δίπλα στα λαμπερά γαλάζια της μάτια, ένα κομμάτι λάμψης από την Ελλάδα. Δίπλα στην αγάπη της που την προσέφερε χωρίς αντάλλαγμα. Η Λένα Συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς που τόσο ευγνωμονούσε.

»Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο», κατέληξε.

Η σορός της Λένας Σαμαρά στο λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.

Κόσμος φώναζε κουράγιο την στιγμή που το φέρετρο της 34χρονης Λένας έβγαινε από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.