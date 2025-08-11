Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά – «Ευχαριστώ για αυτό το δώρο έστω και για 34 χρόνια»

Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρέτησε την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Σπαρακτικός ο Αντώνης Σαμαράς: «Ευχαριστώ για αυτό το δώρο έστω και για 34 χρόνια».

Ρεπορτάζ / φωτογραφίες – βίντεο: Πάνος Τσίκαλας, Δημήτρης Μιχαλάκης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Το «παρών» έδωσαν πλήθος πολιτικών στελεχών από όλους τους πολιτικούς χώρους, βουλευτές και υπουργοί. Στο Α’ Νεκροταφείο, κατέφθασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης.

Μεταξύ άλλων, παρευρέθησαν στη νεκρώσιμο ακολουθία οι υπουργοί Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας, Νίκος Δένδιας, Σταύρος Παπασταύρου, Χρήστος Σταϊκούρας. Στην κηδεία παρέστη επίσης ο πρόεδρος της ALTER EGO MEDIA Βαγγέλης Μαρινάκης.

Συγκλονιστικός ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά: Ευχαριστώ για αυτό το δώρο

Ο Αντώνης Σαμαράς συγκλόνισε με τον επικήδειο που εκφώνησε, στον οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που – όταν έπρεπε – γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσο λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο ‘σ’ αγαπώ’ το δικό της. Δίπλα στο ‘να προσέχεις μπαμπά’ το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου προσέφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

»Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

»Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε.

»Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρομ έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου».

Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in.

Συντετριμμένος ο Αντώνης Σαμαράς

Λίγο μετά τις 2 βγήκε από το Α΄ Νεκροταφείο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Συγκλονισμένος ο πατέρας της Λένας Σαμαρά χαιρέτισε με χειραψία αρκετούς από όσους βρίσκονταν στον χώρο με αρκετούς να τον χειροκροτούν, όπως συνέβη και κατά την άφιξη του νωρίτερα σήμερα.

Ο συγκινητικός επικήδειος από τον Αντώνη Σαμαρά

Ο κ. Σαμαράς συγκλόνισε με τον επικήδειό του στον οποίο, μεταξύ άλλων, είπε «τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς

Γι’ αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

Γεμάτο κόσμο το προαύλιο του Α Νεκροταφείου – Πλήθος κόσμου αποχαιρετά την Λένα Σαμαρά

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Στην κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, παρίσταται πλήθος κόσμου. Παρών στην κηδεία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Α΄ Νεκροταφείο βρίσκονται και πλήθος βουλευτών, πρώην υπουργών, συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά και φίλων της Λένας Σαμαρά.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία

Στο Α Νεκροταφείο ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Στην κηδεία παρίσταται ο πρόεδρος της ALTER EGO MEDIA Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη Λένα Σαμαρά

Πλήθος στελεχών της ΝΔ, και άλλων κομμάτων αποχαιρετούν τη Λένα Σαμαρά. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, οι: Νίκος Δένδιας, Παύλος Μαρινάκης, Βασίλης Κικίλιας, Σταύρος Παπασταύρου, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρέας Λοβέρδος, βρίσκονται στο Α Νεκροταφείο. Παρόντες και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Μαντζουράνης.

Στην κηδεία της Λένας Σαμαρά και ο Τζορτζ Τσούνης

Στην κηδεία της Λένας Σαμαρά παρίσταται και ο πρώην αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης.

Βίντεο και φωτογραφίες με την άφιξη του Κυριάκου και της Μαρέβας Μητσοτάκη

Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

Εκατοντάδες κόσμου βρίσκεται στο Α΄ Νεκροταφείο μισή ώρα πριν το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά.

Πρώην υπουργοί και δημοσιογράφοι

Στο Α[ Νεκροταφείο έφθασε και ο πρώην υπουργός Γιώργος Ορφανός αλλά και η πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΑΝΤ1 και Star, Λόλα Νταϊφά. Πριν λίγο έφθασε και η υποψήφια βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Κατερίνα Μονογυιού.

Έφτασε ο Αντώνης Σαμαράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έφτασε στο Α Νεκροταφείο, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνου. Ο κ. Σαμαράς έγινε δεκτός με χειροκροτήματα ενώ οι παρευρισκόμενοι του έλεγαν «κουράγιο πρόεδρε».