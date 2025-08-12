Εγκαυματίες και καμένα σπίτια στην Αχαΐα, μπαράζ μηνυμάτων 112 στη Χίο, ζημιές σε σπίτια στη Ζάκυνθο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ζάκυνθο – Μεγάλη φωτιά και στην Αχαΐα. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα σε Βόνιτσα και Πρέβεζα – Καλύτερη η εικόνα από την φωτιά στην Κεφαλονιά

Μάχη με δεκάδες πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στη Δυτική Αχαΐα η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη με το πύρινο μέτωπο να κινείται μέσα σε χωριά και να έχει φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρα.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά και στη Χίο ενώ σε μαίνεται και η φωτιά στη Ζάκυνθο.

Σε εξέλιξη οι φωτιές στον Αμμότοπο Αρτας, τον Γυμνότοπο Πρέβεζας και την Βόνιτσα.

Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς.

Συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ζητά η Ελλάδα

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

Γι’ αυτό το λόγο, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χίο – Live εικόνα

Η φωτιά έξω από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα

Εντολή εκκένωσης σε χωριά της Άρτας

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Ανωγειατά και #Παντάνασσα #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Άρτα

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

Έρευνες για εμπρησμούς

Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα αυτή την ώρα

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαρθακογιάννη:

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Φωτιά τώρα στην περιοχή Ριζά Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι και στη Ριζά, στη Μεσσηνία.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάτρας, Μιχάλης Αναστασίου στο in

«Εκτός από τη ΒΙΠΕ Πάτρας έχουμε και 2 μικρές εστίες στην πόλη μέσα όπου καίγονται οικόπεδα.

Στη ΒΙΠΕ γίνεται προσπάθεια να μην απειληθούν εργοστάσια.

Η Αχαΐα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση σήμερα».

Ο κ. Αναστασίου έκανε λόγο και για έναν εγκαυματία στην περιοχή.

Δήμαρχος Χίου στο in: Απειλούνται σπίτια, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη

Μιλώντας στο in ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής, αναφέρει τα εξής:

«Καίγεται η βορειοδυτική Χίος, το κομμάτι που δεν κάηκε πριν από έναν μήνα.

Τα μέτωπα είναι μεγάλα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ο αέρας ισχυρός.

Χρειαζόμαστε περισσότερα εναέρια μέσα.

Εκκενώνουμε διαρκώς χωριά, απειλούνται σπίτια, ήδη κάηκε ένα στην περιοχή Ποταμιά».

106 πυρκαγιές αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής αυτή την ώρα οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν 106 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα εκ των οποίων οι 63 εκδηλώθηκαν σήμερα.

Τρεις εγκαυματίες στην Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τρεις τραυματίες με εγκαύματα στην Αχαΐα.

Δύο πολίτες μεταφέρθηκαν στο ΚΥ Χαλανδρίτσας με ελαφρά εγκαύματα νωρίς το μεσημέρι.

Παράλληλα, άλλο ένα άτομο με πιο σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Ενημέρωση για τις ευάλωτες ομάδες από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Διατίθενται κλιματιζόμενες αίθουσες και είδη πρώτης ανάγκης στους κάτωθι χώρους:

🔹1.Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη Πλατεία Δημοκρατίας,Κάτω Αχαΐα

🔹Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Αράτου & Οιβώτα, Κάτω Αχαΐα

(Στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης)

Απομακρύνθηκε ηλικιωμένη από τη ΒΙΠΕ Πάτρας

Στη βιομηχανική περιοχή Πάτρας απομακρύνθηκε με το ΕΚΑΒ μια ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα. Η πυρκαγιά μαίνεται στην περιοχή, ενώ έχει δοθεί εντολή εκκένωσης.

Φωτιά στον αστικό ιστό της Πάτρας

Νέα φωτιά ξέσπασε μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Συγκεκριμένα στην οδό Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Εντολή εκκένωσης στη ΒΙΠΕ Πάτρας

Δόθηκε εντολή εκκένωσης στη ΒΙΠΕ Πάτρας, εκτός από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου που βρίσκονται στην περιοχή.

Διακοπή κυκλοφορίας στο Πευκόφυτο

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Στέφανο.

Ειδικότερα, διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στο Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια «Frigano».

Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Παράλληλα, ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας καλώντας όσους βρίσκονται στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας να απομακρυνθούν προς το Μεσολόγγι.

«Η κατάσταση με τις φωτιές διαρκώς και διευρύνεται λόγω των ισχυρών ανέμων»

«Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες πέριξ της Πάτρας, στη βιομηχανική ζώνη, στην Ερυμάνθεια κ.α σε μια κατάσταση που μεγαλώνει διαρκώς και διευρύνεται λόγω των ισχυρών ανέμων», τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου.

Μαρτυρίες για τη φωτιά στην Αχαΐα

Συναγερμός στη Χίο – 112 στη Σπαρτούντα

Ήχησε το 112 με εντολή εκκένωσης από τη Σπαρτούντα Χίου.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα», σημειωνόταν στο σχετικά μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Αναφορές για εγκαυματία και καμένα σπίτια στη φωτιά στην Αχαΐα

Στη φωτιά στην Αχαΐα έχουν καταγραφεί απεγκλωβισμοί ηλικιωμένων, ενώ υπάρχουν αναφορές για ένα άτομο με εγκαύματα, όπως και καμένα σπίτια.

Πρέβεζα: Η φωτιά περικυκλώνει τον Ζήρο

Σκηνές αγωνίας και μάχης με τον χρόνο εκτυλίσσονται στον Γυμνότοπο του δήμου Ζηρού, όπου μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους, απειλεί άμεσα τα σπίτια και την ασφάλεια των κατοίκων. Ο πυκνός καπνός, ορατός από χιλιόμετρα μακριά, καλύπτει τον ουρανό, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό.

Με απόφαση του δημάρχου Ζηρού, Γιώργου Γιολδάση, και του υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας, αντιδημάρχου Βαγγέλη Κωνσταντή, το χωριό εκκενώθηκε προληπτικά, ώστε να προστατευτούν οι ζωές των κατοίκων. Παράλληλα, έχει υποβληθεί άμεσο αίτημα για την αποστολή εναέριων μέσων, καθώς η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα, καθιστώντας την κατάσβεση από ξηράς εξαιρετικά δύσκολη.