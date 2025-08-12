ΕΛΛΑΔΑ

Κόλαση φωτιάς στην Αχαΐα: Τραυματίες, εκκενώσεις οικισμών και καταστροφές σε επιχειρήσεις

Υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής κόντρα στο πύρινο «θεριό».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί αρχικά στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε και έτσι εκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας εγκαυματίας, με ελαφρά εγκαύματα, σύμφωνα με το ertnews και δύο ακόμα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, από την περιοχή των Μοιραίικων, όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν φτάσει πλέον στους προαύλιους χώρους επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών προκαλώντας καταστροφές σε εξοπλισμό και μηχανήματα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται και επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο το οποίο κατευθύνεται προς Αλισσό, δηλαδή προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν στα Φλεγεραίικα Ερυμάνθου και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Πηγή: https://www.ertnews.gr/

