Λευτέρης Αυγενάκης – Ευχές από τη Δ.Ε.Ε.Π Ηρακλείου

Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν τα νέα μέλη της ΔΕΕΠ Ηρακλείου με τον πρ. Υπουργό και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Σήμερα είχα τη χαρά να υποδεχθώ στο γραφείο μου τη νέα διοίκηση της Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου, ανταλλάσσοντας ευχές για καλές γιορτές και χαρούμενα Χριστούγεννα.

Στελέχη ικανά, αξιόμαχα, άνθρωποι με πίστη, όρεξη και πάθος για τη μεγάλη φιλελεύθερη Παράταξή μας, αλλά και για την πρόοδο του τόπου μας.

Θερμές ευχές τόσο στον νέο Πρόεδρο, Κώστα Γιαννουλάκη, για μια δημιουργική και επιτυχημένη θητεία, όσο και σε όλα τα μέλη των διοικήσεων των τοπικών και περιφερειακών ΔΗΜΤΟ. Είμαι βέβαιος πως με ενότητα, όραμα και διάθεση προσφοράς, θα συνεχίσουν να υπηρετούν με συνέπεια τους πολίτες του Ηρακλείου.

Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!”