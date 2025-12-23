ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λευτέρης Αυγενάκης – Ευχές από τη Δ.Ε.Ε.Π Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν τα νέα μέλη της ΔΕΕΠ Ηρακλείου με τον πρ. Υπουργό και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Σήμερα είχα τη χαρά να υποδεχθώ στο γραφείο μου τη νέα διοίκηση της Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου, ανταλλάσσοντας ευχές για καλές γιορτές και χαρούμενα Χριστούγεννα.

Στελέχη ικανά, αξιόμαχα, άνθρωποι με πίστη, όρεξη και πάθος για τη μεγάλη φιλελεύθερη Παράταξή μας, αλλά και για την πρόοδο του τόπου μας.

Θερμές ευχές τόσο στον νέο Πρόεδρο, Κώστα Γιαννουλάκη, για μια δημιουργική και επιτυχημένη θητεία, όσο και σε όλα τα μέλη των διοικήσεων των τοπικών και περιφερειακών ΔΗΜΤΟ. Είμαι βέβαιος πως με ενότητα, όραμα και διάθεση προσφοράς, θα συνεχίσουν να υπηρετούν με συνέπεια τους πολίτες του Ηρακλείου.

Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!”

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

0
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

0
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

0
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

0
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Έψαλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου και στο προσωπικό του Δήμου
Επόμενο άρθρο
Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Δήμαρχο Χερσονήσου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Απόψε, στις 21.00, στο MEGA

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το πιο νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστούν τους γενναιόδωρους υποστηρικτές του έργου που επιτελούν.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Η αυτοψία του Δημάρχου Ρεθύμνης στα γήπεδα των Τεσσάρων Μαρτύρων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία στα δυο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται δίπλα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST