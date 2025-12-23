ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Δήμαρχο Χερσονήσου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μελωδίες και εορταστική ατμόσφαιρα πλημμύρισαν το Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, καθώς μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων στον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Την ξεχωριστή αυτή μουσική επίσκεψη παρακολούθησαν μαζί με τον Δήμαρχο οι Αντιδήμαρχοι Κατερίνα Θραψανιώτη, Δέσποινα Πλευράκη και Νίκος Σταυρουλάκης, ενώ τους μαθητές συνόδευε ο Διευθυντής του σχολείου. Οι νέοι μουσικοί, με παραδοσιακά όργανα όπως λαούτα, λύρες και μαντολίνα, απέδωσαν με ευαισθησία και δεξιοτεχνία τα κάλαντα, μεταφέροντας το πνεύμα των ημερών και τιμώντας την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τις μαθήτριες και τους μαθητές για την παρουσία τους και το μουσικό τους δώρο, ευχόμενος σε όλους καλές γιορτές, υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

0
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

0
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

0
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

0
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης – Ευχές από τη Δ.Ε.Ε.Π Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Νέο βήμα ενημέρωσης εγκαινιάζει ο Δήμος Χερσονήσου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Απόψε, στις 21.00, στο MEGA

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το πιο νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστούν τους γενναιόδωρους υποστηρικτές του έργου που επιτελούν.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Η αυτοψία του Δημάρχου Ρεθύμνης στα γήπεδα των Τεσσάρων Μαρτύρων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία στα δυο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται δίπλα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST