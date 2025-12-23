Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Δήμαρχο Χερσονήσου

Μελωδίες και εορταστική ατμόσφαιρα πλημμύρισαν το Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, καθώς μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων στον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Την ξεχωριστή αυτή μουσική επίσκεψη παρακολούθησαν μαζί με τον Δήμαρχο οι Αντιδήμαρχοι Κατερίνα Θραψανιώτη, Δέσποινα Πλευράκη και Νίκος Σταυρουλάκης, ενώ τους μαθητές συνόδευε ο Διευθυντής του σχολείου. Οι νέοι μουσικοί, με παραδοσιακά όργανα όπως λαούτα, λύρες και μαντολίνα, απέδωσαν με ευαισθησία και δεξιοτεχνία τα κάλαντα, μεταφέροντας το πνεύμα των ημερών και τιμώντας την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τις μαθήτριες και τους μαθητές για την παρουσία τους και το μουσικό τους δώρο, ευχόμενος σε όλους καλές γιορτές, υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα.