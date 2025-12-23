Νέο βήμα ενημέρωσης εγκαινιάζει ο Δήμος Χερσονήσου

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου εγκαινιάζει την επικοινωνία της με τους δημότες της, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση και διαρκή ανταλλαγή απόψεων και την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων τους.

Στοχεύει, με την έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση, να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, να προωθήσει την επίλυση των προβλημάτων και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών. Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει μέσα από τη λογοδοσία να εμπεδώσει τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση.

Με ενεργούς και συμμέτοχους πολίτες εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, η καλύτερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και η αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.

Το βήμα ενημέρωσης των πολιτών θα είναι ελεύθερο για την κατάθεση προτάσεων, την ανάδειξη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και την αποτελεσματική δράση της Δημοτικής Αρχής.