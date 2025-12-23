ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νέο βήμα ενημέρωσης εγκαινιάζει ο Δήμος Χερσονήσου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου εγκαινιάζει την επικοινωνία της με τους δημότες της, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση και διαρκή ανταλλαγή απόψεων και την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων τους.

Στοχεύει, με την έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση, να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, να προωθήσει την επίλυση των προβλημάτων και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών. Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει μέσα από τη λογοδοσία να εμπεδώσει τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση.

Με ενεργούς και συμμέτοχους πολίτες εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, η καλύτερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και η αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.

Το βήμα ενημέρωσης των πολιτών θα είναι ελεύθερο για την κατάθεση προτάσεων, την ανάδειξη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και την αποτελεσματική δράση της Δημοτικής Αρχής.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Απόψε, στις 21.00, στο MEGA

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το πιο νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστούν τους γενναιόδωρους υποστηρικτές του έργου που επιτελούν.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Η αυτοψία του Δημάρχου Ρεθύμνης στα γήπεδα των Τεσσάρων Μαρτύρων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία στα δυο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται δίπλα...

