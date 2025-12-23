Ο ΠΣΑΤ βράβευσε την Περιφέρεια Κρήτης για το πρόγραμμα «ΖΩΗ»

Την Περιφέρεια Κρήτης βράβευσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) για την υλοποίηση του καινοτόμου Προγράμματος «ΖΩΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας γιορτής βράβευσης των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού για το έτος 2025.

Η σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης του Αθλητισμού και των Μέσων Ενημέρωσης.

Το βραβείο για την Περιφέρεια Κρήτης παρέλαβε ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Δημήτρη Κιρμικίρογλου. Παρόντες ήταν ο Αναπληρωτής Ταμίας του ΠΣΑΤ Αντώνης Παπουτσάκης αλλά και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, υπεύθυνος του προγράμματος «ΖΩΗ».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχαριστώντας τη Διοίκηση του ΠΣΑΤ για τη σημαντική βράβευση, υπογράμμισε στον σύντομο χαιρετισμό του ότι «η παραλαβή του βραβείου για το Πρόγραμμα ΖΩΗ, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσα από την πρόληψη που αποτελεί «τον ισχυρότερο κρίκο» της κοινωνικής πολιτικής.

Και αυτό μας γεμίζει όλους με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, διότι δεν μπορώ να φανταστώ πιο ηθική αποστολή από τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής».

Ο κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής και διαρκούς προσπάθειας της Περιφέρειας Κρήτης για την προαγωγή της πρόληψης στον αθλητισμό, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την προληπτική ιατρική.

«Το πρόγραμμα ΖΩΗ προστατεύει ανθρώπινες ζωές, καθώς έχουμε ήδη τοποθετήσει 256 απινιδωτές σε όλη την Κρήτη, εκ των οποίων οι 70 σε αθλητικούς χώρους. Με αυτόν τον τρόπο απλώνουμε ένα ευρύ δίχτυ προστασίας για χιλιάδες αθλητές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης.

Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του ΠΣΑΤ, Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, απένειμε τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Γιάννη Δανδάλη και στον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλία Πουρσανίδη, για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας, παρουσίας και προσφοράς του συλλόγου στην προαγωγή του αθλητισμού.