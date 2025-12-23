ΚΡΗΤΗ

Ο ΠΣΑΤ βράβευσε την Περιφέρεια Κρήτης για το πρόγραμμα «ΖΩΗ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Περιφέρεια Κρήτης βράβευσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) για την υλοποίηση του καινοτόμου Προγράμματος «ΖΩΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας γιορτής βράβευσης των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού για το έτος 2025.

Η σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης του Αθλητισμού και των Μέσων Ενημέρωσης.

Το βραβείο για την Περιφέρεια Κρήτης παρέλαβε ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Δημήτρη Κιρμικίρογλου. Παρόντες ήταν ο Αναπληρωτής Ταμίας του ΠΣΑΤ Αντώνης Παπουτσάκης αλλά και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, υπεύθυνος του προγράμματος «ΖΩΗ».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχαριστώντας τη Διοίκηση του ΠΣΑΤ για τη σημαντική βράβευση, υπογράμμισε στον σύντομο χαιρετισμό του ότι «η παραλαβή του βραβείου για το Πρόγραμμα ΖΩΗ, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσα από την πρόληψη που αποτελεί «τον ισχυρότερο κρίκο» της κοινωνικής πολιτικής.

Και αυτό μας γεμίζει όλους με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, διότι δεν μπορώ να φανταστώ πιο ηθική αποστολή από τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής».

Ο κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής και διαρκούς προσπάθειας της Περιφέρειας Κρήτης για την προαγωγή της πρόληψης στον αθλητισμό, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την προληπτική ιατρική.

«Το πρόγραμμα ΖΩΗ προστατεύει ανθρώπινες ζωές, καθώς έχουμε ήδη τοποθετήσει 256 απινιδωτές σε όλη την Κρήτη, εκ των οποίων οι 70 σε αθλητικούς χώρους. Με αυτόν τον τρόπο απλώνουμε ένα ευρύ δίχτυ προστασίας για χιλιάδες αθλητές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης.

Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του ΠΣΑΤ, Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, απένειμε τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Γιάννη Δανδάλη και στον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλία Πουρσανίδη, για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας, παρουσίας και προσφοράς του συλλόγου στην προαγωγή του αθλητισμού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

0
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

0
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

0
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

0
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέο βήμα ενημέρωσης εγκαινιάζει ο Δήμος Χερσονήσου
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αγιά Μυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Απόψε, στις 21.00, στο MEGA

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το πιο νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστούν τους γενναιόδωρους υποστηρικτές του έργου που επιτελούν.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Η αυτοψία του Δημάρχου Ρεθύμνης στα γήπεδα των Τεσσάρων Μαρτύρων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία στα δυο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται δίπλα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST