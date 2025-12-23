Ρέθυμνο:Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αγιά Μυλοποτάμου

21 Δεκεμβρίου 2025

Το απόγευμα της Κυριακής, 21ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας της Ενορίας Αγιάς Μυλοποτάμου, όπου χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό της Εορτής.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο εκ της Ενορίας αυτής καταγόμενος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιος Καλυβιανάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη Μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων και στην Αγία Αναστασία τη Φαρμακολύτρια.

Τους κληρικούς της ευρύτερης περιοχής, που παρέστησαν, πλαισίωσαν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαρίας Λαδιανός, οι φορείς της Τοπικής Κοινότητος και πλήθος κόσμου, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη όλους για την παρουσία και συμμετοχή τους, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας των μικρών παιδιών, τα οποία απήγγειλαν το «Πάτερ ημών» και έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Συνεχάρη δε ιδιαίτερα τον καλό Εφημέριο, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Γαβριήλ Οντσέσκου, ο οποίος αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ στην Ενορία της Αγιάς μαζί με την οικογένειά του, ενώ ευχήθηκε σε όλους καλό Άγιο Δωδεκαήμερο.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε διάφορες οικίες και ένα παραδοσιακό μουσείο του χωριού, ενώ ακολούθως όλοι μαζί παρακάθησαν σε εόρτιο δείπνο στην οικία του Εφημερίου.