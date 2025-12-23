Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κρητική μουσική γέμισαν την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου από επισκέψεις διαφόρων σχολείων και φορέων με αφορμή την Εορτή των Χριστουγέννων.

Τη σκυτάλη άνοιξε το Κατηχητικό Σχολείο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης, που έψαλε τα κάλαντα στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Ακολούθησε πολυπληθής αντιπροσωπεία από το Γεράνι Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή του Εφημερίου της Ενορίας, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικολάου Παπαργυρίου, της Τοπικής Κοινότητας Γερανίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Καμάρι», του Παραδοσιακού Μουσικοχορευτικού Συλλόγου «Ντελίνα», καθώς και μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου.

Επίσης, τα κάλαντα στο Σεβασμιώτατο έψαλαν μαθητές και μαθήτριες, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, από το Ειδικό Σχολείο Ρεθύμνου, από το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και από το 3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου.

Ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε με χαρά τα δώρα που προσφέρθηκαν από όλους και τους αντιδώρισε χριστουγεννιάτικο «αντίδωρο», ευχόμενος κατάλληλα για τις Άγιες Ημέρες του Ιερού Δωδεκαημέρου.