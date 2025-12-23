Ρέθυμνο:Συνεργασία Δημάρχου με τον νέο Διοικητή Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Το νέο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου Νοσοκομείου Ρεθύμνου Δρ Γιώργο Παπακωνσταντή υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης.

Η επίσκεψη είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα δεδομένου ότι ο κ. Παπακωνσταντής ανέλαβε προ λίγων ημερών τα κρίσιμα καθήκοντά του.

Ευκαιρίας δοθείσης, είχαν μια εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας συζήτησαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία του μοναδικού Νοσοκομειακού Ιδρύματος του Ρεθύμνου, τα διαχρονικά προβλήματα που διαχειρίζονται η Διοίκηση, το ιατρικό , νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και τις δυνατότητες ουσιαστικής ενίσχυσης του.

Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε το νέο Διοικητή για τη σταθερή πρόθεση του Δήμου να συνδράμει με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και κάθε διαθέσιμο μέσο, το πολύτιμο έργο που επιτελεί το Νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα της πρόληψης και παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες κι επισκέπτες του Ρεθύμνου.

Και οι δύο συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή συνεργασία και, με σεβασμό στις θεσμικές τους αρμοδιότητες και κίνητρο το προσωπικό θερμό τους ενδιαφέρον, να συμπράξουν για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας.