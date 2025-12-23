ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Συνεργασία Δημάρχου με τον νέο Διοικητή Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το νέο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου Νοσοκομείου Ρεθύμνου Δρ Γιώργο Παπακωνσταντή υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης.

Η επίσκεψη είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα δεδομένου ότι ο κ. Παπακωνσταντής ανέλαβε προ λίγων ημερών τα κρίσιμα καθήκοντά του.

Ευκαιρίας δοθείσης, είχαν μια εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας συζήτησαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία του μοναδικού Νοσοκομειακού Ιδρύματος του Ρεθύμνου, τα διαχρονικά προβλήματα που διαχειρίζονται η Διοίκηση, το ιατρικό , νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και τις δυνατότητες ουσιαστικής ενίσχυσης του.

Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε το νέο Διοικητή για τη σταθερή πρόθεση του Δήμου να συνδράμει με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και κάθε διαθέσιμο μέσο, το πολύτιμο έργο που επιτελεί το Νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα της πρόληψης και παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες κι επισκέπτες του Ρεθύμνου.

Και οι δύο συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή συνεργασία και, με σεβασμό στις θεσμικές τους αρμοδιότητες και κίνητρο το προσωπικό θερμό τους ενδιαφέρον, να συμπράξουν για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

0
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

0
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

0
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

0
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Η αυτοψία του Δημάρχου Ρεθύμνης στα γήπεδα των Τεσσάρων Μαρτύρων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Απόψε, στις 21.00, στο MEGA

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το πιο νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστούν τους γενναιόδωρους υποστηρικτές του έργου που επιτελούν.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος...

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των...

Η αυτοψία του Δημάρχου Ρεθύμνης στα γήπεδα των Τεσσάρων Μαρτύρων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία στα δυο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται δίπλα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST