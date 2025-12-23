ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Η αυτοψία του Δημάρχου Ρεθύμνης στα γήπεδα των Τεσσάρων Μαρτύρων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αυτοψία στα δυο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται δίπλα από το παρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων και τελούν υπό ολική ανακατασκευή πραγματοποίησε σήμερα (Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025) το πρωί ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Τα δυο γήπεδο που είχαν υποστεί ζημιές και φθορές βρίσκονται σε διαδικασία επισκευής και αναβάθμισης , που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του δαπέδου, την επιδιόρθωση των μπασκετών και εργασίες βαφής και ευρύτερου καλλωπισμού, ενώ θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο η αντικατάσταση των παλαιών αποδυτηρίων και διάφορες άλλες προσθήκες, με σκοπό την ολική ανακαίνιση τους.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης που συνοδευόταν από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νίκο Προβιά ενημερώθηκε από τον εργολάβο για την πορεία των εργασιών που άρχισαν την προηγούμενη Παρασκευή και αναμένεται να περατωθούν στις αρχές Ιανουαρίου, ώστε τα γήπεδα τα οποία αποτελούν δημοφιλή προορισμό των αθλούμενων πολιτών να παραδοθούν και πάλι προς χρήση.

